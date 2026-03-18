ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию в Бейруте

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщает, что утром 18 марта ВВС ЦАХАЛа атаковали многоэтажное здание в районе Башура, в центре Бейрута.

В результате авиаудара здание, стоявшее на проспекте Бешара аль-Хури, было разрушено полностью.

Ранее жители района получили предупреждение от ЦАХАЛа. В сообщении армии было указано, что это здание "Хизбаллы".