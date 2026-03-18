Новая Версия Сайта
Израиль

"Ракевет Исраэль": движение поездов возобновляется, включая станцию Савидор Мерказ

время публикации: 18 марта 2026 г., 05:55 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 05:59
Chaim Goldberg/Flash90

Компания "Ракевет Исраэль" сообщила, что движение поездов по стране возобновляется с 06:00, в том числе на станции Тель-Авив – Савидор Мерказ, пострадавшей в результате ночного иранского обстрела.

В железнодорожной компании отметили, что ремонтные бригады работали всю ночь, чтобы как можно быстрее устранить повреждения и подготовить станцию к возвращению к нормальной работе.

При этом временно сохраняются ограничения на линии Иерусалим Ицхак Навон – Герцлия: поезда на этом направлении будут курсировать только между станциями Иерусалим Ицхак Навон и аэропорт Бен-Гурион. В "Ракевет Исраэль" уточнили, что пассажиры смогут сделать пересадку в аэропорту и продолжить поездку к другим пунктам назначения.

Остальные железнодорожные линии по стране будут работать в обычном режиме.

