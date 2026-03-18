Economist: руководство Израиля первоначально планировало отложить удары по Ирану до лета

Руководство Израиля первоначально планировало нанести удар по военным объектам в Иране лишь летом 2026 года, когда, по оценке военных, должны были пополниться запасы боеприпасов, включая ракеты-перехватчики, пишет The Economist в материале о запасах систем ПРО, ссылаясь на израильские источники.

По сведениям издания, более раннее начало войны означало, что Израиль вошел в кампанию раньше запланированного срока и в условиях повышенной нагрузки на систему противоракетной обороны. На этом фоне Economist обращает внимание на расход перехватчиков и на то, что интенсивность иранских ударов создает дополнительное давление на израильские запасы.

Ранее The Economist писал, что израильские и американские удары по Ирану были давно подготовлены, но окончательное решение о сроках изменилось лишь незадолго до начала операции.