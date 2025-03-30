Отчет о бое на КПП "Эрез": имевшихся сил было мало и для более ограниченного нападения

ЦАХАЛ разрешил к публикации в СМИ результаты внутреннего расследования боя на КПП "Эрез", происходившего в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Результаты расследования были представлены семьям погибших и похищенных, а также военнослужащим и сотрудникам служб безопасности, действовавшим в районе КПП "Эрез" в тот день.

Отчет был подытожен бывшим командующим Южным военным округом генерал-майором Яроном Финкельманом, следственная группа работала до того, как были заменены ключевые офицеры в командовании ЦАХАЛа.

Основной вывод расследования – ЦАХАЛ не справился со своей задачей обороны базы. В ходе нападения на лагерь МАТАК ("Миналь Тиум ве-Кишур", Управление координации и коммуникации) погибли девять военнослужащих, три человека были похищены живыми, один из похищенных до сих пор удерживается террористами в секторе Газы.

Базу атаковали в первую волну 20 террористов ХАМАСа, затем к ним присоединились еще 100 боевиков, часть из которых были боевиками "Исламского джихада", а часть не принадлежали к какой-либо конкретной организации, они прибыли для совершения убийств и актов мародерства.

Выделенных для защиты базы сил было недостаточно даже для более ограниченного сценария нападения.

При этом в отчете следственной группы подчеркивается героизм и готовность к самопожертвованию военнослужащих, участвующих в сражении, и указано, что их действия в первый час атаки предотвратили еще больший ущерб и спасли множество жизней. Авиаудары, нанесенные ВВС по точкам прорыва, предотвратили проникновения десятков дополнительных террористов.

Расследование, которое возглавлял полковник Гиди Кфир-Эль и другие офицеры, длилось примерно год, оно включало в себя показания военнослужащих, служивших на базе, бойцов, которые сражались в секторе боя, а также встречи с семьями погибших. В ходе расследования были собраны информация, сообщения и другие следственные материалы, чтобы создать наиболее верную и четкую картину происходившего. В частности, были изучены записи переговоров, дополнительная разведывательная информация, материалы, которые снимали и фиксировали нападавшие террористы, были опрошены свидетели, допрошены террористы, осуществлена реконструкция событий на местности.

В предисловии к расследованию подчеркивается: бой в районе КПП "Эрез" и Управления координации и коммуникации "Эрез" было одним из десятков очагов сражения во время внезапного нападения 7 октября. Проникновение тысяч террористов одновременно в десятках точек прорыва стало ключевым фактором, затрудняющим прибытие подкреплений к очагам боевых действий.

КПП "Эрез" – основная информация

Район КПП "Эрез" подразделяется на несколько зон: зону транспортного переезда, зону пешеходного перехода (терминал), зону лагеря Управления координации и коммуникации "Эрез" и комплекс "А-Балон". Накануне нападения зона пограничного перехода находилась под ответственностью боевой группы 77-го батальона 7-й бригады. В лагере МАТАК было размещено резервное подразделение батальона. На территории КПП "Эрез" дежурили пятеро охранников "Управления пограничных переходов" ("Рашут а-Мааварим"), как обычно в выходные дни.

Тайминг боевых действий в районе "Эрез"

В 05:30 силы были приведены в состояние готовности с рассветом, в соответствии с приказами и действовавшей на тот момент оценкой ситуации.

В 06:29 ХАМАС начал массированный ракетный обстрел из сектора Газы, направленный непосредственно на лагеря, базы и укреппункты ЦАХАЛа в приграничном районе. Ракетный обстрел был призван локализовать военнослужащих в защитных помещениях, чтобы затруднить их выход на защиту населенных пунктов и отражение прорыва, огневой удар также имел целью нейтрализовать средства обороны. Террористы прорвали заграждение в нескольких точках и проникли на территорию Израиля на автомобилях, мотоциклах и пешком.

Первый этап атаки – проникновение террористов в район терминала и лагеря "Эрез" (с 06:29 до 06:59).

В 06:32 система наблюдения доложила о движении террористов на пикапах в направлении КПП "Эрез", дежурные офицеры вошли в командный пункт, а все солдаты, находившиеся в районе лагеря, вошли в защищенные комнаты по инструкции при ракетных обстрелов. Резервный взвод вышел из патрульного автомобиля и укрылся в защищенной комнате (ротной кухне).

Примерно в 06:32-06:42 террористы прорвали разделительное заграждение и проникли на территорию Израиля с нескольких точек, они двинулись в сторону лагеря МАТАК "Эрез", КПП "Эрез" и кибуца Эрез. Наблюдательница сектора доложила о прорыве границы и проникновении террористов по внутренней связи.

В 06:35 в сторону террористов в одной из точек проникновения выдвинулась резервная группа, пытаясь обойти их с фланга. Но увидев, что впереди несколько десятков террористов, заместитель командира резервной роты отдал приказ вернуться.

В 06:42 террористы проникли на территорию КПП "Эрез", рассредоточились на автомобильном переходе и пешеходном переходе (терминале), поднявшись на крышу и начав вести снайперскую стрельбу по военному лагерю. Заместитель командира роты пытался привезти свою группу на объединение с охранниками КПП, но не мог это сделать из-за обстрела с крыши. Он развернулся назад и поехал в сторону поселка Нетив а-Асара, поскольку по рации услышал, что на территорию поселка проникли террористы. (Отметим, что в ранее опубликованном отчете о боях в Нетив а-Асара указано, что прибытие подкрепления помогло спасти множество жизней гражданских, – прим. ред.)