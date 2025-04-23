Отчет о боях в кибуце Эйн а-Шлоша: координатор безопасности погиб, спасая людей

ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования событий в кибуце Эйн а-Шлоша и его окрестностях в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Более подробные результаты расследования были представлены членам общины кибуца и семьям погибших. Отчет был подытожен бывшим командующим Южным военным округом генерал-майором Яроном Финкельманом и представлен руководству.

Основной вывод расследования идентичен выводам расследований боев в других населенных пунктах окрестностей сектора Газы: ЦАХАЛ не справился со своей задачей по защите кибуца Эйн а-Шлоша и его жителей. Вместе с тем, действующие в районе кибуца военнослужащие сумели нарушить поток террористов, двигающихся в направлении населенного пункта. Координатор безопасности кибуца Эйн а-Шлоша ("раказ битахон шотеф цваи" – "равшац") действовал героически, стремясь к боевому контакту с противником, он самоотверженно сражался и погиб в бою.

В ходе нападения на кибуц Эйн а-Шлоша были убиты трое гражданских лиц, в бою с террористами погиб координатор безопасности кибуца, возглавлявший отряд быстрого реагирования.

По данным внутриармейского расследования, террористы проникли в кибуц Эйн а-Шлоша двумя волнами атаки через три точки проникновения в западной части ограждения кибуца. В первой волне атаки участвовали около 15 террористов, все они были боевиками террористических организаций. Во второй волне атаки в кибуц проникли несколько десятков террористов, в основном, "условно мирное" население сектора Газы. Все они совершали акты убийств, мародерства, разрушения и поджоги.

Расследование под руководством подполковника Зива Намани длилось несколько месяцев, в ходе расследования были проведены беседы с жителями кибуца Эйн а-Шлоша, бойцами отряда быстрого реагирования ("китат коненут"), а также с военнослужащими сил безопасности, сражающимися в "черную субботу" в районе кибуца.

Следственная группа изучила различные материалы, включая запись переговоров по рации и мобильным телефонам, сообщения из групп WhatsApp, были собраны фотографии и дополнительные данные, чтобы сформировать как можно более ясную и точную картину боя и последовательности событий в кибуце. В рамках расследования использовались также материалы допросов террористов, захваченных в ходе военных действий в Газе. Следственная группа использовала видеозаписи, фрагменты записей с камер наружного наблюдения, документацию с наблюдательных пунктов и реконструкции с дронов. Однако, с учетом сложных обстоятельств, в расследовании могут быть неточности, и вполне вероятно в будущем появление дополнительных деталей.

Напомним, речь идет об оперативном расследовании ЦАХАЛа, которое прежде всего сосредоточено на последовательности событий, ведении боев и действиях военнослужащих и бойцов сил безопасности. Кибуц Эйн а-Шлоша был одним из десятков очагов одновременных боев во время внезапного нападения 7 октября. Проникновение тысяч террористов через десятки точек одновременно стало основным фактором, затруднивших прибытие сил безопасности к местам боевых действий.

Кибуц Эйн а-Шлоша разделен на четыре основные зоны: северная часть, центральная часть кибуца, южный район и сельскохозяйственная часть. Численность населения кибуца составляет около 400 человек. Накануне внезапного нападения в секторе ответственности батальона "Кисуфим", в который входит и кибуц Эйн а-Шлоша, действовал 51-й батальон, одна из рот которого размещалась в лагере МОП-Даром. В зоне ее ответственности размещается также кибуц Эйн а-Шлоша.

В 05:27 батальон был приведен в состояние готовности с рассветом в соответствии с имевшейся на тот момент оперативной оценкой ситуации.

В 06:29 начался массированный ракетный обстрел из сектора Газы по населенным пунктам Западного Негева, включая кибуц Эйн а-Шлоша и военные объекты в этом районе. Террористы проникли на территорию Государства Израиль одновременно через десятки точек прорыва на парапланах, мотоциклах, автомобилях и пешком. В течение нескольких минут весь сектор и бойцы территориального батальона оказались под хорошо организованной атакой, в которой израильские силы были в значительном численном меньшинстве.

Первый этап – начало атаки (с 06:29 до 07:00)

В 06:35 резервные силы территориального батальона выдвинулись в направлении кибуца Эйн а-Шлоша, высадившись в западной части на одной из ведущих к кибуцу дорог.

В 06:44 координатор безопасности кибуца проинструктировал отряд быстрого реагирования через группу WhatsApp вооружиться и быть готовыми к бою. Минуту спустя резервные силы батальона обнаружили колонну террористов на мотоциклах, направлявшихся к кибуцу по одной из дорог, ведущих от водохранилища Ади. Террористы обнаружили военнослужащих и открыли по ним огонь, военнослужащие ответили огнем. Параллельно с этим прибыл танк 77-го батальона, вышедший с севера, он стрелял по террористам и давил их гусеницами.

Второй этап – проникновение первой волны террористов в кибуц (с 06:58 до 08:00)

В 06:58 около 15 террористов проникли в кибуц, затем разделились на две группы и начали смертоносный рейд по Эйн а-Шлоша, сначала в северном районе, а затем в южном районе. В 07:02 житель кибуца заметил пять террористов возле супермаркета в кибуце. В 07:03 координатор безопасности поднял по тревоге отряд быстрого реагирования к секретариату кибуца. В 07:06 координатор безопасности переговорил с главой чрезвычайной команды кибуца ("цевет хирум") и отдал жителям кибуца распоряжение запереть дома и оставаться в защищенных комнатах.

В 07:08 резервные силы батальона столкнулись с группой террористов, убив или тяжело ранив троих из них. В то же время группа террористов в северном районе обнаружила одну из жительниц кибуца, по-видимому, когда она пыталась бежать из своей квартиры, и застрелили ее.

Координатор безопасности кибуца, находившийся возле секретариата, разговаривал по телефону с одним из членов "китат коненут". Он услышал выстрелы, побежал в направлении стрельбы, обнаружил группу террористов и открыл по ним огонь. Боевики ответным огнем ранили координатора безопасности, после чего выпустили РПГ по его автомобилю. Раненый "равшац" успел доложить в центр Эшколь о происходящем, вскоре он скончался от полученных ранений.

Параллельно с этим двое бойцов "китат коненут" продвигались к командному пункту чрезвычайной команды ("цевет хирум"), а оттуда они отправились к синагоге. Одновременно резервные силы батальона заняли позиции против дополнительного движения террористов, открыли огонь и попали в троих боевиков, находившихся к западу от кибуца.

В 07:15 группа террористов обнаружила женщину, гостившую в кибуце Эйн а-Шлоша у своих родственников. Женщина направлялась в дом своего зятя. Боевики открыли по ней огонь и убили ее.

В 07:27 танк 77-го батальона обнаружил группу террористов на мотоциклах, обстреливающих израильских военнослужащих из резервных сил батальона, которые заняли позиции на дороге к северо-западу от кибуца. Экипаж танка вступил в бой, открыв огонь из пулеметов и давя террористов гусеницами.

Примерно между 07:45 и 08:00 первая волна террористов покинула кибуц. В 07:50 резервные силы батальона обнаружили четырех террористов на мотоциклах и уничтожили троих из них на дороге, ведущей к кибуцу с северо-запада.

Третий этап: вторая волна атаки террористов на кибуц (с 08:00 до 13:00)

В период с 8:05 по 8:30 в кибуц проникли несколько десятков террористов без определенной организационной принадлежности (мародеры из сектора Газы). Они начали совершать убийства, разрушения и акты мародерства.

В 08:12 резервные силы батальона обнаружили колонну террористов на мотоциклах и уничтожили двух террористов. В 08:19 танк 77-го батальона вступил в несколько боестолкновений с боевиками на дорогах в зоне ответственности батальона.

В 09:15 танк 77-го батальона получил приказ от бригады двигаться к кибуцу Эйн а-Шлоша и зданию галереи "Бейт а-Лаван", расположенному на поле между кибуцами Нир-Оз и Нирим и между 09:23 и 09:31 танк столкнулся с террористами на дороге в районе кибуца.

Между 09:00 и 09:39 террористы прибыли к дому жительницы кибуца, которая закрылась в защищенной комнате, действуя по инструкции координатора безопасности. После неудачных попыток взломать защищенную комнату террористы подожгли дом, и находившаяся в нем жительница погибла.

В 09:39 житель кибуца, вступивший в бой с террористами, стрелял в них из своего личного пистолета.

В 09:40 экипаж танка 77-го батальона получил приказ выдвинуться в кибуц Нир-Оз и покинул район кибуца Эйн а-Шлоша.

В период с 09:36 по 10:10 террористы бросали гранаты в дом и двор бойца "китат коненут", они входили в его дом и выходили из него. Боец отряда быстрого реагирования вступил в бой, выстрелил в вооруженного террориста, вошедшего в его дом, из своего личного оружия и уничтожил его.

На этом этапе террористы ворвались в несколько домов по всему кибуцу, которые они сожгли и разграбили.

Примерно в 12:00 ВВС обнаружили и уничтожили шесть террористов в точке прорыва в заборе и неподалеку от кибуца.

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