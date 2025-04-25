Отчет о бойне в кибуце Нир-Ицхак: первый солдат появился в 13:30

ЦАХАЛ опубликовал результаты внутриармейского расследования событий в кибуце Нир-Ицхак в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Результаты расследования были более подробным образом представлены жителям кибуца, семьям похищенных и семьям погибших. Итоговый документ по расследованию был подготовлен командующим Южным военным округом генерал-майором Яроном Финкельманом.

Основной вывод расследования идентичен предыдущим подобным отчетам: ЦАХАЛ не справился со своей задачей по защите кибуца Нир-Ицхак и его жителей. Героическая борьба бойцов отряда быстрого реагирования ("китат коненут"), жителей кибуца и членов чрезвычайной группы ("цевет хирум") заслуживают всяческой похвалы. Благодаря их действиям удалось снизить масштаб ущерба, причиненного кибуцу Нир-Ицхак.

Во время нападения террористов на кибуц Нир-Ицхак были похищены пять гражданских лиц. Трое были освобождены в рамках первого соглашения в ноябре 2023 года, остальные двое были спасены живыми в операции по освобождению.

Бойцы отряда быстрого реагирования кибуца Нир-Ицхак действовали с риском для жизни, во время боя с террористами шестеро из них героически погибли. Двое из погибших до сих пор находятся в секторе Газы как похищенные тела погибших.

Следует отметить, что по сравнению с предыдущими отчетами о событиях "черной субботы", отчет о бое в кибуце Нир-Ицхак демонстрирует изменение подхода к одному из главных показателей эффективности (вернее, неэффективности) ЦАХАЛа и ответственности за последствия: к методике подсчета. Двое похищенных бойцов "китат коненут", которых террористы захватили и увезли в сектор Газы уже смертельно ранеными или погибшими, даже не внесены в общее количество похищенных гражданских. В результате при прочтении создается ложное впечатление, что были похищены всего пять человек, и все освобождены – тогда как на деле были похищены восемь гражданских, и двое из них до сих пор удерживаются в секторе Газы. Мертвыми. И это люди, которые защищали кибуц Нир-Ицхак в полном одиночестве и в надежде на подмогу из армии – которая так и не пришла.

В боях с террористами были ранены члены отряда быстрого реагирования и гражданские лица (количество раненых в отчете не указано).

По данным расследования, в нападении на кибуц участвовало около 85 террористов, большинство из них проникли на территорию кибуца Нир-Ицхак через главные ворота тремя волнами. Находясь в кибуце, террористы осуществляли убийства, похищения и грабежи.

Расследование проводили бригадный генерал Итамар Бен-Хаим, полковник Аялон Перец и другие члены следственной группы. Следствие велось около десяти месяцев, оно включало в себя многочасовые беседы с жителями кибуца Нир-Ицхак, бойцами "китат коненут", солдатами и командирами ЦАХАЛа, действовавшими в этом районе. В рамках расследования были собраны и изучены информационные материалы, сообщения, открытая и закрытая информация, с целью составить как можно более четкую и точную хронологию событий в кибуце.

В связи с комплексными и тяжелыми обстоятельствами в расследовании могли быть допущены неточности, и в будущем возможно обнаружение дополнительных деталей.

Речь идет об оперативном расследовании, которое сосредоточено на хронологии событий в кибуце Нир-Ицхак и на боевых действиях в его окрестностях, что было одним из десятков очагов атаки в ходе внезапного нападения 7 октября. Проникновение тысяч террористов в десятки локаций одновременно является главным фактором, затруднившим прибытие сил безопасности к очагам боев, включая кибуц Нир-Ицхак. Этот вопрос находится в центре внимания расследований Генерального штаба.

Накануне внезапного нападения в секторе, где располагается кибуц Нир-Ицхак, действовал 934-й батальон бригады "Нахаль" (батальон "Керем-Шалом"). Одна из его рот была определена как резервная рота, она размещалась в военном лагере "Амитай" в качестве дополнения к дежурным силам.

В 06:29 начался массированный ракетный обстрел из сектора Газы по поселкам Западного Негева, включая кибуц Нир-Ицхак и военные объекты в приграничном районе. Тысячи террористов проникли на территорию Государства Израиль на транспортных средствах и пешком. За считаные минуты весь сектор, включая бойцов территориального батальона, оказался под организованной атакой, в которой батальон находился в значительном численном меньшинстве.

Отметим, что в соответствии с приведенной с отчетом схемой, бой на территории кибуца Нир-Ицхак в течение всего времени, когда там присутствовали террористы, велся исключительно силами бойцов отряда быстрого реагирования – жителями кибуца. Первый солдат в Нир-Ицхак появился в 13:30, через семь часов после нападения, и именно тогда, когда кибуц покинул последний террорист.

Первый этап: бои сил Армии обороны Израиля в районе кибуца (с 06:29 до 06:50)

В 06:29 сработала система предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом", бойцы отряда быстрого реагирования кибуца Нир-Ицхак были в своих домах, в состоянии готовности к бою. С 06:31 начали поступать сообщения о прорыве границы и вторжении сотен вооруженных террористов на территорию Государства Израиль из множества точек по всей территории поселков Отеф Аза, включая район Нир-Ицхак.

В 06:41 командир роты "Суфа" приказал своим силам выйти для защиты территории между населенными пунктами и присоединиться к защите кибуца. На этом этапе все командиры находились на передовых позициях в лагере и вели бой, включая танк, расположившийся на господствующей позиции в районе и начавший обстреливать террористов. В ходе боя экипаж танка ликвидировал более 100 вооруженных террористов, а также нанес удары по пикапам и мотоциклам, тем самым значительно сократив масштаб атаки и вторжения террористов с этого направления. Бой продолжался до тех пор, пока у экипажа танка не закончились боеприпасы, и он был подбит.

Второй этап – бой "китат коненут" в кибуце Нир-Ицхак (с 06:52 до 10:00)

Примерно в 06:50 бойцы отряда быстрого реагирования начали занимать позиции по периметру кибуца.

На этом этапе лагерь "Суфа", где размещались ответственные за защиту данной территории силы, находился под атакой террористов, и около половины его солдат находились в окружении в столовой лагеря. В 07:10 отряд быстрого реагирования и координатор безопасности кибуца ("раказ битахон цваи", "равшац") располагались на оборонительных позициях и по периметру внутри кибуца, согласно заранее определенной процедуре.

Примерно в 07:33 в кибуц проникли семь террористов, вооруженных противотанковыми ракетами, гранатами и стрелковым оружием, они передвигались на мотоциклах и пикапах. Один из бойцов отряда быстрого реагирования, пытавшийся предотвратить вторжение террористов в кибуц и открывший по ним огонь, на этом этапе был убит. Террористы начали пожар, совершив поджог рядом с заводом, расположенным у входа в кибуц.

Примерно в 07:45 террористы покинули кибуц. С 07:45 до 09:06 террористов на территории кибуца не было. В это время члены отряда быстрого реагирования проводили патрулирование и улучшали свое расположение в районе главных ворот и на позициях в кибуце.

Примерно в 09:06 около 25 вооруженных террористов на мотоциклах и пикапах прибыли к главным воротам кибуца. Два бойца "китат коненут", которые прибыли к воротам в связи с отсутствием ответа от своего товарища, погибшего ранее, героически сражались с террористами более 20 минут, в то время как террористы стреляли и бросали в них осколочные гранаты. В ходе боя два члена отряда быстрого реагирования были ранены, но они продолжали упорно сражаться, несмотря на свои ранения, и позже погибли в бою у ворот кибуца.

Остальные члены отряда быстрого реагирования – двое жителей кибуца и координатор безопасности ("равшац"), вели продолжительный бой против террористов, чтобы предотвратить их проникновение в кибуц, выполняя просьбу бойцов отряда быстрого реагирования, сражавшихся у ворот. Террористы окружили их с нескольких направлений. Координатор безопасности и два члена отряда быстрого реагирования погибли в этом бою.

После гибели командиров отряда быстрого реагирования, остальные бойцы "китат коненут" отступили в жилой район с целью защиты жителей от нападения террористов, пытаясь вызвать военное подкрепление.

Между 09:56-10:05 террористы не наблюдались внутри кибуца.

По какой-то причине действия военнослужащих на территории военного лагеря "Суфа" и в его окрестностях внесены в отчет как первый этап боя в кибуце Нир-Ицхак, в то время как дальнейший отчет демонстрирует, что фактическим первым этапом были действия бойцов "китат коненут". В отчете подчеркиваются моменты, когда на территории кибуца Нир-Ицхак не было террористов, однако никак не упоминается, что военных там не было на протяжении всего боя в кибуце. Попытка бойцов отряда быстрого реагирования вызвать военное подкрепление упоминается вскользь в конце описания "второго этапа". Сложно представить, что координатор безопасности и бойцы "китат коненут" не пытались вызвать подкрепление все это время с самого начала вторжения, однако в отчете следственной группы не сказано об этом, как не сказано и о том, получали ли в кибуце Нир-Ицхак какой-либо ответ, и если да, то какой.

Третий этап – проникновение террористов в дома в кибуце (с 10:05 до 13:28)

С 10:05 до 13:28 десятки террористов проникли в кибуц через главные ворота и совершали убийства, похищения, грабежи и другие жестокие преступления.

В течение дня террористы вошли в десятки домов в кибуце и похитили гражданских лиц и трех погибших из отряда быстрого реагирования, павших в бою.

В 11:04 террористы ворвались в один из домов кибуца и похитили пять членов семьи. К 13:28 все террористы покинули кибуц.

Важно отметить: в первой части отчета, во введении, упоминаются лишь пятеро похищенных гражданских. В описании "третьего этапа" указано, что тела троих погибших в бою с террористами бойцов "китат коненут" были похищены первыми, еще до захваченных живыми членов одной семьи. В число похищенных в кибуце они по каким-то причинам не внесены. По сути, речь идет о восьми похищенных, трое из них похищены уже мертвыми. В соответствии со списком погибших, это Таль Хаими (42 года, из Нир-Ицхака, участвовал в обороне кибуца, был убит и его тело похищено в Газу), Орен Гольдин, (33 года, из Нир-Ицхака, погиб, защищая кибуц. Тело было похищено в Газу, 25.7.2024 останки были найдены в районе Хан-Юниса и вывезены в Израиль), и, возможно, Лиор Рудаев (61 год, водитель скорой помощи из Нир-Ицхака, убит 7.10.2023, тело удерживается в Газе (до 7.5.2024 считался пропавшим без вести или похищенным).

Четвертый этап – прибытие в Нир-Ицхак ЦАХАЛа (с 13:30 до 20:00)

Хотя подкрепления были направлены в район кибуца, ни одно подразделение не прибыло до 13:30, то есть, уже после отступления террористов. Тяжелый бой в лагере "Суфа" и другие бои в данном районе помешали прибытию оборонительных сил, и после гибели координатора безопасности кибуца Нир-Ицхак и обрушения системы контроля и управления зоны боев положение кибуца в реальном времени было армии неизвестно, хотя и поступали различные сообщения о том, что он подвергся нападению.

С 13:30 начали прибывать подкрепления из Школы антитеррора (ЛОТАР), а затем также прибыли группа "Арава" из отряда ЛОТАР-Эйлат и бойцы отряда "Дувдеван". Прибывшие присоединились к бойцам отряда быстрого реагирования и вместе начали поиски террористов. Военнослужащие не сталкивались с террористами во время поисков.

В то же время, бронетанковые силы действовали за пределами кибуца и ликвидировали террористов, скрывавшихся в прилегающих полях.

После прочесывания ЦАХАЛом территории кибуца в 20:00 все жители были эвакуированы из своих домов в общественные здания в центре кибуца.

Основные выводы расследования боя в кибуце Нир-Ицхак

1. ЦАХАЛ не справился с защитой кибуца Нир-Ицхак и его жителей.

2. ЦАХАЛ не был готов к сценарию широкомасштабного проникновения, как это произошло 7 октября, включающего множество точек проникновения тысяч террористов, атакующих десятки локаций одновременно. Множество боевых инцидентов, наряду с численным превосходством сил противника над силами ЦАХАЛ, затруднило прибытие сил для защиты кибуца.

3. Прибытие армии в кибуц – цепочка командования и контроля была нарушена с началом атаки от уровня роты до бригады. Кроме того, столкновения с десятками террористов и ведение упорных и продолжительных боев на подъездных путях и перекрестках задержали прибытие сил в кибуц. Большинство сил прибыли с севера, а резервные силы 80-й дивизии прибыли с юга на север, причем кибуц Нир-Ицхак был самым северным в направлении продвижения сил 80-й дивизии.

4. Фактическое прибытие сил ЦАХАЛа в кибуц запоздало. Вскоре после начала атаки 80-я дивизия направила силы в сектор ответственности соседней южной бригады. Учитывая масштаб атак террористов и множество очагов боевых действий, а также отсутствие актуальной информации о происходящем, подкрепление из дивизии прибыло в район альтернативными путями, сталкиваясь с многочисленными террористами по пути, и поэтому их прибытие задержалось.

5. Следствием было установлено, что решение командующего сектором командира роты "Суфа" отправить в начале атаки танк к участку пограничного забора значительно сократило количество террористов, достигших кибуца Нир-Ицхак. Бой с террористами, который вел экипаж танка, значительно снизил силу и масштаб вражеской атаки.

6. До 13:30 бой внутри кибуца вели отряд быстрого реагирования и жители Нир-Ицхака. При этом ЦАХАЛ подготовил и обучил отряд быстрого реагирования для сценария проникновения ограниченного количества террористов и с ограниченным числом очагов боя, поэтому готовность и численность отряда быстрого реагирования не соответствовала масштабу атаки. Тем не менее, самоотверженность и мужество бойцов "китат коненут" и группы "цевет хирум" заслуживают особого упоминания, и именно это нарушило намерение террористов нанести ущерб и похитить дополнительных членов кибуца.

7. ЦАХАЛ испытывал трудности в создании четкой и ясной картины происходящего в кибуце из-за отсутствия текущих сообщений от оборонительных сил кибуца. Члены чрезвычайной группы "цевет хирум" пытались всеми способами установить связь с военными органами, но безуспешно из-за отсутствия ответа от армии.

8. Атаки ВВС уничтожили десятки террористов вокруг кибуца и на подъездных путях к нему, тем самым снизив масштаб ущерба в кибуце Нир-Ицхак.

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