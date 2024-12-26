Герои, антигерои, события 2024 года в Израиле и в мире. Голосование на NEWSru.co.il

Редакция сайта NEWSru.co.il проводит голосование по выбору героев и антигероев 2024 года в 15 номинациях. Мы предлагаем нашим читателям высказать свое мнение.

Итоги голосования будут опубликованы 30 декабря.

"Победителями" будут названы кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своей номинации (если число голосовавших в их поддержку будет большим, чем число голосов "Против всех").

В каждой номинации можно проголосовать только за одного кандидата. Выбор ответа "Против всех/Не могу сделать выбор" позволяет перейти к следующей номинации, не отдавая свой голос кому-либо в данной номинации. Но помните: выбор такого варианта снижает шансы на выявление победителя в номинации.

Список номинантов, приведенный ниже, определялся нашей редакцией с учетом пожеланий читателей. Как правило, речь идет о людях, компаниях, организациях и событиях, попадавших в новостную ленту в этом году. Мы просим до голосования ознакомиться со списком, в котором указаны краткие сведения о номинантах.

ВЫБОР ГЕРОЕВ, АНТИГЕРОЕВ И СОБЫТИЙ 2024 ГОДА. Принять участие в опросе

При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметной и значимой была деятельность той или иной персоны/группы/компании/организации в 2024 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).

Мы стараемся придерживаться принципа: не включать в число номинантов тех, кто лидировал в той или иной номинации в прошлом году. Но иногда мы делаем исключения из этого правила.

Редакция нашего сайта будет внимательно следить за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. В случае если такие попытки будут замечены, результаты голосования по конкретной персоне или по номинации в целом могут быть аннулированы.

Голосование в 2024 году проводится по следующим номинациям:

1) Герой года в мире,

2) Антигерой года в мире,

3) Герой года в Израиле,

4) Антигерой года в Израиле,

5) Человек года. Политика в Израиле,

6) Человек года. Экономика в Израиле,

7) Человек года. Волонтеры,

8) Наука в Израиле. Исследования года,

9) Хайтек в Израиле. Стартапы года,

10) Медицина в Израиле. Открытия и разработки года,

11) Человек года. Культура в Израиле,

12) Человек года. Спорт в Израиле,

13) Событие года в мире,

14) Событие года в Израиле,

15) Потеря года.

В этом году, как и в прошлом, мы отказались от нескольких традиционных номинаций. Сочли невозможным проводить отдельное голосование по "потерям года в Израиле", пока продолжается война – невозможно выделить кого-то, драгоценна каждая из жизней, потерянных в ходе войны против террора. Мы выражаем соболезнования семьям и близким погибших.

Пока продолжается война, мы решили, как и в прошлом году, не проводить голосование в номинации "Силы безопасности в Израиле". Все, кто воюют сейчас против террористов, заслуживают славы и почета. Скорейшего выздоровления раненым. Пусть воины Израиля возвращаются домой живыми и здоровыми. Все они – победители, все они – герои.

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НОМИНАНТЫ

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1) ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Евгения Беркович и Светлана Петрийчук, осужденные в РФ по делу об "оправдании терроризма".

Владимир Зеленский – президент Украины – страны, которая уже почти три года противостоит полномасштабному вооруженному вторжению со стороны России.

Дональд Трамп – избранный президент США, одержавший убедительную победу на выборах.

Клаудиа Шейнбаум – первая еврейка и первая женщина, ставшая президентом Мексики.

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2) АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Башар Асад – бывший президент Сирии, после свержения своего режима бежавший в Россию.

Владимир Путин – президент РФ, развязавший войну против Украины и поставивший мир на грань третьей мировой войны.

Али Хаменеи – верховный лидер Ирана, угрожающий уничтожить Израиль.

Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции, стремящийся к доминированию на Ближнем Востоке, последовательно поддерживающий исламистов-суннитов и разорвавший связи с Израилем.

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3) ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Идан Амеди – актер и певец, в начале года был тяжело ранен в ходе боевых действий в Газе; оправившись после ранения, выпустил песню "Супермен".

Гали Баарав-Миара – юридический советник правительства, воспринимаемая многими как последовательный защитник демократии.

Эйнав Ценгаукер – мать Матана Ценгаукера, похищенного террористами 7 октября 2023 года около границы Газы; одна из самых активных участниц акций протеста с требованием прекратить огонь в Газе и добиться освобождения заложников.

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4) АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Итамар Бен-Гвир – лидер партии "Оцма Йегудит", министр национальной безопасности Израиля, не сумевший обуздать преступность, в том числе в арабском секторе, но регулярно выступающий против решений правительства и не поддержавший госбюджет.

Ицхак Йосеф – духовный лидер партии ШАС, бывший главный сефардский раввин Израиля, заявивший, что даже лодыри (ультраортодоксы, не изучающие Тору на постоянной основе) не должны идти служить в армию.

Амос Шокен – издатель газеты "Гаарец", призвавший в Лондоне наложить санкции на правительство Израиля, которое "сражается с палестинскими борцами за свободу".

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5) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА В ИЗРАИЛЕ

Йоав Галант – бывший министр обороны Израиля, конфликтовавший с Нетаниягу, требовавший принять закон о всеобщем призыве и настаивавший на компромиссной сделке с ХАМАСом ради освобождения заложников.

Яир Голан – лидер нового левого блока "Демократим", объединившего "Аводу" и МЕРЕЦ, генерал-майор запаса, резко критикующий правительство Нетаниягу и обещавший не допустить возвращения евреев в Газу, при этом выступавший за свободу действий ЦАХАЛа в Газе и за ввод войск в Ливан.

Биньямин Нетаниягу – премьер-министр Израиля, в течение рекордного срока занимающий этот пост, который руководит страной в крайне сложный период для еврейского государства.

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6) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА В ИЗРАИЛЕ

Мира Альтман – предпринимательница, соосновательница "Оперативного штаба Беэри", оказывающего помощь предприятиям из населенных пунктов, прилегающих к сектору Газы, а затем и бизнесов на линии противостояния на севере Израиля.

Нир Баркат – министр экономики, завершивший утверждение реформы "Что хорошо для Европы, хорошо для Израиля", начатое еще прошлым правительством.

Исраэль Кройзер – предприниматель и общественный активист, вынудивший государство начать проверку финансирования ультраортодоксальных школьных сетей.

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7) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ВОЛОНТЕРЫ

Татьяна Глезер – руководительница международной группы Fifty Global, продемонстрировавшей, что ведущие западные СМИ преимущественно используют по Газе данные ХАМАСа, игнорируя израильские данные, что приводит к созданию ошибочного нарратива.

Михаэль Шор – новый репатриант, совершивший около 60 поездок на военные базы, в том числе в зонах боевых действий, чтобы накормить своим пловом тысячи солдат.

Эвелина Штурман – основательница волонтерского проекта "Хамаль мамы Эвы", оказавшего помощь множеству военнослужащих и эвакуированных.

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8) НАУКА В ИЗРАИЛЕ. ИССЛЕДОВАНИЯ ГОДА

Абсолютная хронология Иерусалима – археологи Института Вейцмана установили абсолютную датировку исторических событий в Иерусалиме в 800-400 годы до н.э. В этот период практически не работает традиционный радиоуглеродный анализ.

Обезьяны дают друг другу имена – ученые Еврейского Университета Иерусалима установили, что южноамериканские игрунковые обезьяны-мармозетки дают друг другу уникальные имена и на них откликаются.

Социальный код мозга – ученые из Института Вейцмана обнаружили, что нейроны в гиппокампе летучих мышей кодируют социальную информацию о других особях в группе. Открытие имеет большое значение для понимания работы мозга.

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9) ХАЙТЕК В ИЗРАИЛЕ. СТАРТАПЫ ГОДА

CogniFiber – эта компания сделала новый шаг в разработке оптических многоядерных процессоров DeepLight. Они в 1000 раз быстрее и требуют в 100 раз меньше энергии, чем процессоры компании Nvidia.

Nanovel – израильская компания, которая создала робота на базе искусственного интеллекта, который может самостоятельно собирать цитрусовые с деревьев.

Xtend – платформа этой компании позволяет координировать работу стаи дронов, в которой каждый дрон обладает высокой степенью автономности. Разработки Xtend находят применение и в военных, и в гражданских целях.

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10) МЕДИЦИНА В ИЗРАИЛЕ. ОТКРЫТИЯ И РАЗРАБОТКИ ГОДА

Еврейский университет в Иерусалиме – ученые Еврейского университета в Иерусалиме использовали специальные белки-антифризы для защиты органов при замораживании. Это позволяет увеличить время сохранности органов для трансплантации.

Институт Вейцмана в Реховоте – ученые Института Вейцмана разработали генную терапию для лечения тяжелой формы болезни Гоше, которая вызывает поражение мозга у детей.

Тель-Авивский университет – исследователи Тель-Авивского университета разработали эффективную, недорогую, устойчивую вакцину от COVID-19, которую можно хранить при комнатной температуре и применять в виде назального спрея.

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11) ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА В ИЗРАИЛЕ

Анатолий Белый – актер, сыгравший в этом году в спектаклях "Натан", "Орфей и Эвридика", "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича", "Не смотри назад" и др., исполнивший свою первую роль на иврите (Мармеладов в постановке Молочникова "Преступление и наказание" по Достоевскому, в "Гешере").

Эден Голан – певица, представительница Израиля на международном конкурсе "Евровидение-2024", проходившем в Мальмё (Швеция); с песней "Hurricane" заняла пятое место в общем зачете и второе место по итогам народного голосования.

Александр Окунь – художник, в этом году в новом филиале музея "Альбертина" в Вене экспонируется его масштабная работа "Шаарей Цедек", состоящая из 26 фрагментов и достигающая 4 метров в высоту и 16 метров в длину.

Лиор Раз – израильский актер, сценарист и продюсер, автор сериала "Фауда". В 2024 году Раз сыграл в израильском драматическом фильме "Сода" и в блокбастере "Гладиатор 2". Стал кавалером французского Ордена искусств и литературы.

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12) ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ В ИЗРАИЛЕ

Сборная Израиля по художественной гимнастике – Шани Баканов, Адар Фридманн, Роми Парицки, Офир Шахам и Диана Сверцов, которые завоевали на Олимпиаде в Париже серебряные медали в командном многоборье.

Раз Гершко – чемпионка Европы по дзюдо и серебряный призер Парижской олимпиады.

Анастасия Горбенко – плавание, серебряный призер чемпионата мира, который проходил в Катаре, трехкратная чемпионка Европы по плаванию.

Артем Долгопят – серебряный призер Олимпиады в Париже по спортивной гимнастике.

Шарон Кантор – чемпионка мира в парусном спорте, серебряный призер Парижской олимпиады.

Том Реувени – чемпион Олимпиады в Париже по виндсерфингу.

Николь Рубанович – серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике.

Михаил Яковлев – первый израильтянин, ставший призером чемпионата Европы по велоспорту в спринте, серебряный призер чемпионата мира в кейрине, первый израильский олимпийский рекордсмен.

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13) СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ

Активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) во многие сферы жизни

Война между Россией и Украиной, продолжающаяся третий год

Избрание президентом США Дональда Трампа

Крах режима Асада в Сирии

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Нетаниягу и Галанта

Приговор, вынесенный российским судом Евгении Беркович и Светлане Петрийчук по делу об "оправдании терроризма"

Технологическая революция от SpaceX: удалось вернуть и успешно захватить ускоритель Super Heavy

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14) СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Война "Железные мечи", продолжающаяся второй год, которая велась на семь фронтов (Газа, Иудея и Самария, Ливан, Сирия, Иран, Йемен, Ирак).

Разгром "Хизбаллы" в ходе операции "Стрелы севера", которая была начата после подрывов средств связи террористов.

Ликвидации лидеров террора, включая Хасана Насраллу, Исмаила Ханийю и Яхью Синуара.

Суд над Нетаниягу, премьер-министр начал давать показания.

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15) ПОТЕРЯ ГОДА

Корин Алаль – израильская певица, поэтесса и композитор.

Франц Беккенбауэр – легендарный немецкий футболист.

Александр Воронель – израильский ученый и писатель, редактор литературного журнала "22".

Ален Делон – французский актер, режиссер и сценарист.

Куинси Джонс – американский музыкант.

Роберто Кавалли – итальянский дизайнер, создатель бренда Roberto Cavalli.

Даниэль Канеман – американо-израильский психолог, лауреат Нобелевской премии по экономике

Бахыт Кенжеев – поэт (СССР, Казахстан, США).

Эдуард Кузнецов – диссидент, правозащитник, публицист, писатель, журналист, основатель израильской газеты "Вести".

Павел Кушнир – российский музыкант и писатель, антивоенный активист, умерший в СИЗО во время голодовки.

Александр Масляков – ведущий телепередачи "Клуб веселых и находчивых" (КВН).

Алексей Навальный – российский оппозиционный политик, основатель "Фонда борьбы с коррупцией", убит в колонии при невыясненных обстоятельствах.

Лев Рубинштейн – российский поэт, библиограф и эссеист, обозреватель.

Дональд Сазерленд – канадский актер.

Николай Сванидзе – российский журналист.

Мэгги Смит – британская актриса, обладательница "Золотого Глобуса", профессор Макгонагалл в "Гарри Поттере".

Дмитрий Сухарев – российский поэт, бард, ученый.

Римас Туминас – литовский театральный режиссёр.

Владимир Туриянский – российский поэт, композитор, бард.

Питер Хиггс – британский физик, предсказавший существование бозона Хиггса, лауреат Нобелевской премии.

Александр Ширвиндт – российский артист, театральный режиссер.

Анук Эме – французская актриса, обладательница "Золотого Глобуса" за роль в фильме "Мужчина и женщина".

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ВЫБОР ГЕРОЕВ, АНТИГЕРОЕВ И СОБЫТИЙ 2024 ГОДА. Принять участие в опросе