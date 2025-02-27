ЦАХАЛ перехватил дрон с 20 кг наркотиков из Египта
время публикации: 27 февраля 2025 г., 18:11 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 18:19
Военнослужащие ЦАХАЛа предотвратили контрабанду крупной партии наркотиков из Египта в Израиль. По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, накануне израильские солдаты заметили дрон, который пересек египетско-израильскую границу.
Беспилотник был перехвачен, его груз, около 20 килограммов наркотиков, конфискован. Службы безопасности также задержали двоих подозреваемых, которые ожидали прибытия дрона на израильской стороне границы.
Подозреваемые и улики переданы полиции.
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