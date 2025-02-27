ЦАХАЛ перехватил дрон с 20 кг наркотиков из Египта

Военнослужащие ЦАХАЛа предотвратили контрабанду крупной партии наркотиков из Египта в Израиль. По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, накануне израильские солдаты заметили дрон, который пересек египетско-израильскую границу.

Беспилотник был перехвачен, его груз, около 20 килограммов наркотиков, конфискован. Службы безопасности также задержали двоих подозреваемых, которые ожидали прибытия дрона на израильской стороне границы.

Подозреваемые и улики переданы полиции.