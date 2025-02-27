Отчет ЦАХАЛа: разведка воспринимала "Иерихонскую стену" как идею, а не как реальный план

В соответствии с результатами расследования ЦАХАЛа, выдержки из которых публикует в четверг, 27 февраля, "КАН-Хадашот", уже в 2018 году АМАН получил подготовленный двумя годами ранее документ, в котором излагался план наступления ХАМАСа, разработанный после операции "Нерушимая скала".

В этом документе указывалось, что боевики "Нухбы" должны будут одновременно атаковать позиции дивизии "Газа", чтобы уничтожить их, и параллельно с этим они должны напасть на кибуцы, чтобы взять заложников из жителей кибуцев. В случае успеха они должны продолжить следовать в направлении жизненно важных объектов, разрушить их и захватить. Операция носила название "Иерихонская стена".

В АМАНе этот план восприняли как идею, направленную на наращивание сил ХАМАСа, а не как реальный план военной операции, поэтому о нем не доложили высокопоставленным руководителям, и в АМАНе не предприняли мер по дальнейшей разведке и оперативной подготовке для противодействия этим планам.

В профессиональной оценке службы военной разведки о разведывательных способностях противника было написано: "прогнозируемая способность к реализации – низкая". Бывший командующий Южным военным округом генерал-майор Элиэзер Толедано в мае 2022 года сказал: "Мы должны рассматривать это как ориентир наращивания сил ХАМАСа без возможности его реализации".

На учениях 2022 года отрабатывали "Иерихонскую стену" как один из планов нападения, и в резюме офицера разведки к этому сценарию было написано: "По нашей оценке, ХАМАС способен выполнить одновременную атаку с участием до двух отрядов всего до 70 боевиков". Напомним, в прорыве 7 октября приняли участие более пяти тысяч боевиков.

На основании этой разведывательной оценке и строились планы противодействия, концепция отражения атаки и элементы обороны: Израиль готовился к одиночным рейдам, а не к сценарию широкомасштабного и одновременного неожиданного нападения.

В июле 2023 года командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман, посетив дивизию "Газа", сказал, что возможен сценарий одного рейда на любой из территориальных батальонов или рейда на границе сектора: то есть, речь шла о возможности вторжения максимум в восьми центральных участках, и на основании этого ЦАХАЛ представлял наступательные способности ХАМАСа.

Оборонительная стратегия дивизии "Газа" основывалась на заборе безопасности, отслеживающем приближение, на сборе информации и разведки, а основы оборонительного боя в течение многих лет размывались, и наступательный компонент был сокращен.