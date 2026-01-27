Полиция сообщила об отмене тревоги в Араве

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что подозрения на инцидент в сфере безопасности в Араве не подтвердились. Въезд и выезд из Эйлата открыты.

Согласно сообщениям в СМИ, несколько иорданских полицейских, преследуя контрабандистов, пересекли границу недалеко от поселка Паран.

В 20:14 сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе проникновения террористов, прозвучал в поселке Паран.

Из армии сообщили, что было зафиксировано проникновение нарушителя на территорию Израиля из Иордании. Нарушение границы произошло недалеко от поселка Паран.