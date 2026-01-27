x
27 января 2026
последняя новость: 12:37
27 января 2026
27 января 2026
последняя новость: 12:37
27 января 2026
Эдельштейн объявил о решении остаться в "Ликуде"

время публикации: 27 января 2026 г., 11:59 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 12:02
Эдельштейн объявил о решении остаться в "Ликуде"
Бывший глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн объявил о решении остаться в "Ликуде" и баллотироваться в Кнессет 26 созыва.

"Не вижу никакой причины сбегать из "Ликуда". Я представляю, если не большинство, то большую часть членов "Ликуда"".

""Ликуд" – это мой дом. Все мои шаги были продиктованы интересами партии и движения", - добавил Эдельштейн.

В июле 2025 года Юлий Эдельштейн был смещен с должности главы комиссии по иностранным делам и обороне. Отстранение последовало в связи с отказом пойти на компромисс в том, что касается закона о призыве.

