Бывший глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн объявил о решении остаться в "Ликуде" и баллотироваться в Кнессет 26 созыва.

"Не вижу никакой причины сбегать из "Ликуда". Я представляю, если не большинство, то большую часть членов "Ликуда"".

""Ликуд" – это мой дом. Все мои шаги были продиктованы интересами партии и движения", - добавил Эдельштейн.

В июле 2025 года Юлий Эдельштейн был смещен с должности главы комиссии по иностранным делам и обороне. Отстранение последовало в связи с отказом пойти на компромисс в том, что касается закона о призыве.