Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 14 марта, температура значительно повысится и будет выше среднесезонной. Облачно. Дожди на всей территории страны, временами с грозами. Ожидаются затопления в низинах. На юге сильный ветер и песчаная буря.

В Иерусалиме – 14-22 градусов, в Тель-Авиве – 16-25, в Хайфе – 15-23, в Эйлате – 20-27, в Беэр-Шеве – 16-25, на побережье Мертвого моря – 20-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-27, в Ариэле – 15-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-20, на Голанских высотах – 13-20.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 50-200 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 5 км/ч).

В воскресенье похолодает, ожидаются дожди. В понедельник – местами слабые дожди. Во вторник – переменная облачность. В среду-пятницу – дожди с грозами.