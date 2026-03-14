x
14 марта 2026
последняя новость: 05:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

СМИ: американцы ликвидировали в Багдаде лидеров "Катаиб Хизбалла"

Ирак
Война с Ираном
время публикации: 14 марта 2026 г., 04:56 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 05:26
СМИ: ликвидирован генеральный секретарь иракской проиранской шиитской группировки "Катаиб Хизбалла" Хусейн аль-Хамидауи
Арабские СМИ сообщают, что в результате ударов по целям в Багдаде в ночь на 14 марта были уничтожены генеральный секретарь иракской проиранской шиитской группировки "Катаиб Хизбалла" Хусейн аль-Хамидауи, а также ряд других лидеров этой организации – в их числе Акрам аль-Кааби и Хусам Хамуди.

Ранее телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передал, что в Багдаде был нанесен авиаудар по дому, в котором располагался штаб "Катаиб Хизбалла". Было объявлено о не менее трех убитых. Атакованный дом располагался на улице Каррада.

По всей видимости, удар был нанесен после получения разведданных о собрании лидеров организации.

Сообщалось также о взрывах на востоке Багдада – в шиитских районах Аль-Баладият и Садр-Сити.

Вскоре после сообщения о гибели руководства "Катаиб Хизбалла" телеканал "Аль-Маядин" передал, что в Багдаде было атаковано посольство США. Утверждается, что причинен ущерб системе ПВО, обеспечивавшей прикрытие дипмиссии.

