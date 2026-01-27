ЦАХАЛ ликвидировал террористов, восстанавливающих подземную инфраструктуру "Хизбаллы"
время публикации: 27 января 2026 г., 15:49 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 15:49
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила подробности об операциях против "Хизбаллы", проведенных в понедельник, 26 января. В районе Набатии на юге Ливана были ликвидированы террористы, занимавшиеся восстановлением подземного объекта "Хизбаллы".
Деятельность боевиков "Хизбаллы" по восстановлению этого объекта является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и представляет угрозу Государству Израиль.
ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль.