27 января 2026
Израиль

Окружной суд заморозил передачу исходных материалов интервью Фельдштейна полиции

Окружной суд заморозил передачу исходных материалов интервью Фельдштейна полиции
Окружной суд отменил решение мирового судьи Менахема Мизрахи о передаче исходных материалов телеинтервью бывшего советника главы правительства Эли Фельдштейна 11 каналу ИТВ и издал приказ о приостановке исполнения этого решения до проведения подробного слушания.

Напомним, в воскресенье мировой суд Ришон ле-Циона обязал телерадиокорпорацию "Кан" передать полиции и адвокатам Йонатана Уриха исходные материалы интервью с Эли Фельдштейном, которое было показано в эфире 11 канала ранее. Свое решение судья Мизрахи объяснил тем, что сказанное Фельдштейном на интервью противоречит материалам следствия.

После оглашения вердикта мирового суда председатель Совета по делам прессы отставной судья Ханан Мельцер пообещал обжаловать это решение, поскольку в исходных материалах может содержаться информация, передача которую нарушит права журналистов на иммунитет от судебного преследования.

Напомним, в ходе интервью Эли Фельдштейн сделал множество утверждений, которые опровергают показания других фигурантов дела "Катаргейт" и "Bild". В частности, он заявил, что на всех этапах получения секретного документа и передачи его в редакцию журнала Bild он советовался с Йонатаном Урихом, советником Нетаниягу. "Урих знал все, что знал я – откуда взялся документ, каков его источник, почему он не будет опубликован в Израиле", – заявил он.

Он также рассказал о ночной встрече с главой аппарата Нетаниягу Цахи Браверманом в подземном паркинге комплекса "Кирия", где Браверман якобы сообщил ему о проверке и заявил, что может остановить расследование. Браверман дважды был допрошен после этого интервью полицией в качестве подозреваемого в воспрепятствовании ходу следствия. Показания дали также бывший глава военной разведки АМАН Шломи Биндер и бывший глава Генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви.

