Израиль

Полицейская операция в Кафр-Акабе, местные власти отменили занятия в школах

Полиция
Иерусалим
время публикации: 27 января 2026 г., 08:32 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 08:35
Полицейская операция в Кафр-Акабе, местные власти отменили занятия в школах
Пресс-служба полиции Израиля

Пограничная полиция действует в Кафр-Акабе, к северу от Иерусалима. Местные власти объявили об отмене занятий в образовательных учреждениях.

Пресс-служба полиции заявляет, что в Кафр-Акабе проводится масштабная операция с целью обеспечения безопасности жителей Иерусалима – укрепляются заградительные сооружения, сносятся незаконные постройки, расчищаются пространства для действий сил безопасности.

Израиль
