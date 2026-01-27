Полицейская операция в Кафр-Акабе, местные власти отменили занятия в школах
время публикации: 27 января 2026 г., 08:32 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 08:35
Пограничная полиция действует в Кафр-Акабе, к северу от Иерусалима. Местные власти объявили об отмене занятий в образовательных учреждениях.
Пресс-служба полиции заявляет, что в Кафр-Акабе проводится масштабная операция с целью обеспечения безопасности жителей Иерусалима – укрепляются заградительные сооружения, сносятся незаконные постройки, расчищаются пространства для действий сил безопасности.