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Израиль

Репатриант из Ирана обвинен в шпионаже, ему грозит пожизненный срок

Прокуратура
Иран
шпионаж
Война с Ираном
время публикации: 27 июля 2025 г., 11:55 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 12:12
Репатриант из Ирана обвинен в шпионаже, ему грозит пожизненный срок
Flash90

Обвинение в шпионаже в пользу Ирана было подано на минувшей неделе в отношении гражданина Израиля, который репатриировался из Ирана в 1999 году и находился в длительных отношениях с гражданкой Ирана, проживающей в Иране.

Его обвиняют в контактах с иностранным агентом и передаче информации противнику с намерением нанести ущерб государственной безопасности, что может караться пожизненным заключением.

В обвинительном заключении сказано, что во время войны "Железные мечи" (с 7 октября 2023 года) и в период 12-дневной войны против Ирана "Народ как лев" обвиняемый поддерживал контакты с иранским агентом и передавал ему информацию с намерением нанести ущерб государственной безопасности.

"В течение 2024 года обвиняемый встречался в Турции со своей знакомой и двумя представителями иранского режима, зная, что они являются элементами, враждебными Государству Израиль. После встречи обвиняемый несколько раз связывался с иранским агентом через Telegram и предоставлял ему информацию по различным вопросам, как по его просьбе, так и по собственной инициативе. Так, например, обвиняемый раскрыл иранскому агенту личность иранского моряка, работавшего на иранском нефтяном танкере, который якобы передавал информацию, необходимую для безопасности Государства Израиль, израильтянину, близкому к обвиняемому. Обвиняемый также предоставил иранскому агенту информацию о намерениях Израиля атаковать Иран, траекторию полета беспилотников из Израиля в Иран, информацию об ущербе базе ВВС во время иранской атаки и другие сведения", – сообщает государственная прокуратура Израиля.

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