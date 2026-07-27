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Ближний Восток

Саудовская Аравия перехватила беспилотники, запущенные из Ирака по нефтяным объектам

Война с Ираном
Ирак
Саудовская Аравия
время публикации: 27 июля 2026 г., 17:26 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 17:26
Саудовская Аравия перехватила беспилотники, запущенные из Ирака по нефтяным объектам
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Саудовская Аравия перехватила беспилотники, запущенные из Ирака по нефтяным объектам
Yonatan Sindel/Flash90

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило в понедельник, 27 июля, о перехвате нескольких беспилотников, запущенных с территории Ирака. Их целью были нефтяные объекты в Восточном административном районе королевства и в районе Эр-Рияда.

Представитель ведомства генерал-майор Турки аль-Малики заявил, что атаки осуществили поддерживаемые Ираном вооруженные формирования.

По его словам, Саудовская Аравия сохраняет за собой право "ответить в подходящее время и в подходящем месте". Заявление министерства было опубликовано в соцсети X.

Ближний Восток
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