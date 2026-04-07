39-й день войны "Рычание льва": удары по целям в Иране, обстрелы Израиля

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость". Иранский КСИР дал название этой войне "Правдивое обещание 4".

За 38 дней войны ЦАХАЛом были нанесены более 16000 ударов по целям в Иране, выведены из строя сотни ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи и Али Лариджани. ВВС США за 38 дней поразили свыше 13000 целей, повреждено или уничтожено не менее 155 судов (данные CENTCOM). Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль. Одновременно Израиль ведет боевые действия против "Хизбаллы", которая координирует свои действия с КСИР. 28 марта к ударам по Израилю подключились йеменские хуситы.

39-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 7.04.2026

04:00

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Срире, юго-восточней Сайды (Сидона), на юге Ливана, примерно в 15 км от израильской границы.

Поступили сообщения об активизации систем ПВО и отражении атак в Бахрейне, на севере ОЭА и на востоке Саудовской Аравии. Предварительно: комбинированная ракетно-дроновая атака со стороны Ирана. Цели: американские военные базы.

03:00

Тревога "Цева адом" прозвучала на юге Израиля, включая Беэр-Шеву. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана. Работает система ПРО. Судя по имеющимся данным, ракета была выпущена из района Исфахана (центральный Иран). МАДА: сведений о раненых не поступало, оказана помощь нескольким травмированным по пути в убежища.

Армия обороны Израиля объявила, что завершила масштабную ударную операцию по нанесению ущерба инфраструктуре иранского террористического режима в Тегеране и других районах Ирана.

В Тегеране были слышны взрывы. Судя по иранским источникам, были атакованы цели в международном аэропорту "Мехрабад". Кроме того, сообщается о взрывах к Кередже (к западу от Тегерана) и в Пардисе (к востоку от Тегерана).

02:00

Тревога "Цева адом" прозвучала в районе Метулы, на границе с Ливаном. Ракетный обстрел.

В результате атаки беспилотников на авиабазу "Али аль-Салам" в Кувейте в ночь на 7 апреля пострадали 15 американских военнослужащих. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на двух американских должностных лиц. Судя по имеющимся данным, большинство раненых получили легкие травмы и уже вернулись к исполнению обязанностей.

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Султании и Джуйе, на юге Ливана, примерно в 10 км от израильской границы.

01:00

С иранской стороны был осуществлен комбинированный ракетно-дроновый удар по целям в Эль-Джубайле, на востоке Саудовской Аравии (побережье Персидского залива). Помимо прочего, иранцы применили баллистические ракеты с кассетными боеголовками. Судя по всему, в числе целей были предприятия нефтехимической промышленности. Информация о причиненном ущербе уточняется. Власти Саудовской Аравии заявили о перехвате ракет и беспилотников.

Нанесены авиаудары по объектам "Катаиб Хизбалла" в Аль-Каиме, на территории Ирака, около границы с Сирией. Было слышно не менее четырех взрывов. Иракские источники сообщают, что атаку осуществили ВВС США. Судя по имеющимся данным, были задействованы штурмовики A-10.

00:00

Тревога "Цева адом" прозвучала в районе Метулы и Кфар-Юваля, на границе с Ливаном. Ракетный обстрел.

Ливанский канал "Аль-Маядин" передает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Джабаль аль-Батуме, к юго-востоку от Тира, на юге Ливана, примерно в 8 км от границы Израиля.

Иранские источники сообщают о гибели четырех офицеров армии Ирана в районе Мехьяра, к югу от Исфахана, в центре Ирана. По сведениям издания Asriran, среди погибших – бригадный генерал второго ранга (низший генеральский чин в армии Ирана) Масуд Заре, полковник Сейед Саид Мусави, подполковник Моин Хейдари и старший лейтенант Милад Саларванд. Масуд Заре был начальником училища ПВО ракетных войск сухопутных сил армии Ирана (не КСИР). ВВС какой страны, Израиля или США, была осуществлена атака, неизвестно.

ПОТЕРИ

В Иране, по данным IFRC со ссылкой на Иранский Красный Полумесяц, погибли более 2000 человек, свыше 21000 получили ранения. По оценке HRANA, более 3500 убитых, из них свыше 1600 – гражданские лица. Израильские оценки давно не обновлялись: 9 марта сообщалось о примерно 7000 убитых в рядах КСИР, "Басидж" и других силовых структур.

В результате ракетных обстрелов и "дружественного огня", а также приступов и травм, полученных при обстрелах, в Израиле погибли 29 человек: израильтяне, две гражданки Филиппин и гражданин Таиланда. Медицинская помощь, по данным минздрава Израиля, была оказана примерно 7000 пострадавших, но в основном речь идет не о раненых, а о получивших травмы по пути в убежища или нуждавшихся в помощи в связи с нервным шоком.

В Палестинской автономии погибли четыре женщины.

В ходе боевых действий в Ливане погибли 11 израильских военнослужащих.

Армия США сообщает о 13 погибших американских военнослужащих в результате атак из Ирана и крушения самолета KC-135 в Ираке.

В Ираке погиб один французский военнослужащий.

В Бахрейне в результате иранской атаки погиб марокканец, работавший гражданским подрядчиком для вооруженных сил ОАЭ.

В ОАЭ при ударе по НПЗ погиб гражданин Египта.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

(учитываются как прямые, так и косвенные жертвы ракетных обстрелов)

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Мифлах Мохаммад АММАШ, 26 лет, из Джиср аз-Зарки, 8.3.2026 скончался от сердечного приступа во время ракетной тревоги.

3. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

4. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

5. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

6. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

7. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (та ранена, но осталась жива).

8. Вячеслав ВИДМАНТ, 52 года, из Ашдода, погиб 27.3.2026 в Тель-Авиве при ракетном обстреле из Ирана.

9. Владимир ГЕРШОВИЧ, 73 года, из Хайфы, погиб вместе с семьей 5.4.2026 в результате иранского ракетного обстрела.

10. Дмитрий ГЕРШОВИЧ, 42 года, из Герцлии, погиб вместе с семьей 5.4.2026 в Хайфе, в доме своих родителей, в результате иранского ракетного обстрела.

11. Лусиль-Джин ГЕРШОВИЧ, 29 лет, гражданка Филиппин, из Герцлии, погибла 5.4.2026 в Хайфе вместе с мужем Дмитрием и его родителями в результате иранского ракетного обстрела.

12. Рустам ГУЛОМОВ, 62 года, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

13. Нуриэль ДУБИН, 27 лет, из поселка Маргалиот (Верхняя Галилея), погибла 24.3.2026 при ракетном обстреле из Ливана.

14. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

15. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном, Йосефом.

16. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью, Брурией.

17. Рафаэль МЕИРОВ, 22 года, из Кирьят-Моцкина, 8.3.2026 во время ракетной тревоги потерял контроль над мотоциклом и разбился.

18. Офер (Пошко) МОШКОВИЧ, 59 лет, из кибуца Мисгав-Ам на границе с Ливаном, погиб 22.3.2026 в результате ошибки ЦАХАЛа при артиллерийском обстреле Ливана.

19. Илана МОШЕ из Рамат-Гана, 70 лет, убита 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты вместе с мужем Яроном.

20. Ярон МОШЕ из Рамат-Гана, 70 лет, убит 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты вместе с женой Иланой.

21. Амид МУРТУЗОВ, 40 лет, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

22. Гая ОРЕН, 17 лет, из Реховота, погибла 12.3.2026 во время ракетной тревоги (спешила в убежище и была насмерть сбита автомобилем).

23. Лена ОСТРОВСКАЯ-ГЕРШОВИЧ, 68 лет, из Хайфы, погибла вместе с семьей 5.4.2026 в результате иранского ракетного обстрела.

24. Ори ПЕРЕЦ, 43 года, из Наарии, погиб 26.3.2026 при ракетном обстреле из Ливана (ехал на велосипеде и не успел войти в убежище).

25. Гавриэль Барух РЕВАХ, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

26. Валанин ЧАЮТ, 33 года, гражданин Таиланда, убит 18.03.2026 при взрыве кассетного суббоеприпаса иранской ракеты в мошаве Аданим в округе А-Шарон.

27. Иегуда Шмуэль ШЕРМАН, 18 лет, из Элон-Море, погиб 21.3.2026 в результате автомобильного теракта (автомобиль врезался в его квадроцикл, палестинский водитель сдался властям).

28. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

29. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

ПОГИБШИЕ В ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ

1. Майс Рази Умар МАСАЛЬМЭ, 17 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

2. Сахира Ризк МАСАЛЬМЭ, 50 лет, совладелица салона красоты, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

3. Амаль Субхи Абдул Карим Мутауа МАСАЛЬМЭ, 36 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – она находилась в салоне со своей трехлетней дочерью, которая получила тяжелые ранения

4. Асиль Самир МАСАЛЬМЭ, 32 года, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – была на шестом месяце беременности

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)

1. Сержант Моше Ицхак А-КОЭН КАЦ, 22 года, репатриант из США, боец 890-го батальона бригады "Цанханим", погиб 28.3.2026 в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Сержант Лиран БЕН-ЦИОН, 19 лет, из Холона, боец 9-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель", погиб 29.3.2026 в бою на юге Ливана.

3. Сержант Авиад Эльханан ВОЛАНСКИЙ, 21 год, из Иерусалима, боец 77 батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", погиб 26.3.2026 в бою на юге Ливана.

4. Старший сержант Ори ГРИНБЕРГ, 21 год, из Петах-Тиквы, разведподразделение бригады "Голани", погиб 26.3.2026 в бою на юге Ливана.

5. Старший сержант Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии, погиб 8.3.2026 в результате противотанкового обстрела в ходе военных действий на юге Ливана.

6. Старший сержант Бен КОЭН, 21 год, из Лехавима, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

7. Старший сержант Гай ЛУДАР, 21 год, из поселка Ювалим, боец спецподразделения "Маглан", погиб 4.4.2026 в бою на юге Ливана от "дружественного огня".

8. Капитан Ноам МАДМОНИ, 22 года, из Сдерота, командир разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

9. Старший сержант Гилад ХАРЭЛЬ (АРЭЛЬ), 21 год, из Модиина-Маккабим-Реут, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

10. Старший сержант запаса Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, боец инженерного подразделения 91-й дивизии, погиб 8.3.2026 в результате противотанкового обстрела в ходе военных действий на юге Ливана.

11. Старший сержант Максим ЭНТИС, 21 год, из Бат-Яма, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

