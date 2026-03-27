С начала войны с Ираном в Израиле прозвучало более 78000 сигналов "Цева адом"

Согласно подсчетам 12-го канала ИТВ/"Мако", с начала войны с Ираном, начавшейся почти месяц назад, 28 февраля, по всей территории Израиля прозвучало в общей сложности 78109 сирен, предупреждающих об атаках Ирана и "Хизбаллы".

Наибольшее количество сигналов "Цева адом" прозвучало в Кирьят-Шмоне – 154. Второе место по количеству сирен (146) разделили Мисгав-Ам на севере Израиля, парк Ариэля Шарона в районе Тель-Авива и восточная часть Рамат-Гана. 145 сирен прозвучали в городе Холон и его окрестностях.

Согласно отчету, чаще всего "Цева адом" срабатывает около 10:00, в это время прозвучали 7122 сирены.