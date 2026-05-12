Ремонт двух небоскребов в Гуш-Дане, пострадавших от иранских ракет, обойдется в миллиард шекелей

По данным Налогового управления, прямой ущерб от ракетных обстрелов в ходе 12-дневной операции "Народ как лев" летом 2025 года составил 4,5 миллиарда шекелей.

На этой неделе Амир Даян, директор компенсационного фонда Налогового управления, рассказал на конференции Центра недвижимости в Эйлате, что только ремонт двух небоскребов – башни "Да Винчи" в Тель-Авиве и высотки на улице Жаботински 16 в Рамат-Гане обойдется в миллиард шекелей.

По его словам, ремонт навесных фасадов, поврежденных в ходе последней войны, – задача принципиально новая, с которой государство прежде не сталкивалось.

"Навесные фасады в таких зданиях, как "Да Винчи" в Тель-Авиве и на Жаботинского, 16 в Рамат-Гане, – крайне сложная история. Там напольное покрытие, которое нужно вскрывать, и менять придётся все секции фасада целиком. Сейчас мы там ещё только на этапе конструктивного обследования. Это ставит перед нами задачи, с которыми мы раньше не сталкивались. Нам нужно думать о навесных фасадах и о том, что будет дальше, потому что, по моей оценке, мирный период нам не светит, и подобное может повториться", – заявил Даян.