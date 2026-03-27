27 марта 2026
последняя новость: 15:40
27 марта 2026
27 марта 2026
последняя новость: 15:40
27 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Ракетная тревога в центре и на юге Израиля: обстрел из Ирана

время публикации: 27 марта 2026 г., 14:17 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 15:40
Ракетная тревога в центре и на юге Израиля: обстрел из Ирана
Тревога звучит в десятках населенных пунктов центра Израиля в связи с запуском из Ирана. Тревога в Тель-Авиве, Герцлии, Петах-Тикве, на территории аэропорта Бен-Гурион, в Нетании и других районах.

По предварительным данным, из Ирана были выпущены две ракеты, одну удалось сбить, вторая упала на незастроенной территории. МАДА сообщает о шестерых пострадавших в результате падений по дороге в бомбоубежище, от ракетного обстрела пострадавших в настоящий момент нет.

Муниципалитет Кфар-Сабы сообщил, что осколки ракеты пробили крыши двух жилых домов. Пострадавших нет.

Израиль
