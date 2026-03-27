Ракетная тревога в центре и на юге Израиля: обстрел из Ирана

Тревога звучит в десятках населенных пунктов центра Израиля в связи с запуском из Ирана. Тревога в Тель-Авиве, Герцлии, Петах-Тикве, на территории аэропорта Бен-Гурион, в Нетании и других районах.

По предварительным данным, из Ирана были выпущены две ракеты, одну удалось сбить, вторая упала на незастроенной территории. МАДА сообщает о шестерых пострадавших в результате падений по дороге в бомбоубежище, от ракетного обстрела пострадавших в настоящий момент нет.

Муниципалитет Кфар-Сабы сообщил, что осколки ракеты пробили крыши двух жилых домов. Пострадавших нет.