Поставка грузов программы развития ООН в Газу остановлена из-за попытки контрабанды

Сотрудники управления пограничных переходов предотвратили контрабанду в сектор Газы машинного масла под видом подсолнечного, поставляемого в рамках гуманитарной помощи.

В связи с выявленным фактом контрабанды координатор правительства Израиля в Иудее, Самарии и секторе Газы генерал-майор Йорам а-Леви приостановил все поставки грузов, организуемые программой развития ООН (UNDP) до проведения организацией внутренней проверки и предоставления подробного отчета.

В официальном письме главе агентства Жако Силлиерсу а-Леви подчеркнул, что речь идет о грубом нарушении механизмов координации и что "ХАМАС не колеблется использовать гуманитарную помощь в своих целях любыми необходимыми средствами", и констатировал, что полная ответственность за груз лежит на организации-отправителе.