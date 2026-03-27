Источники в ПА: в ходе столкновений в Каландии военными был застрелен местный житель
время публикации: 27 марта 2026 г., 08:33 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 08:36
В ночь на 27 марта источники в Палестинской автономии сообщали, что в Каландии, между Рамаллой и Иерусалимом, израильскими военными в ходе столкновения был ранен местный житель. Утром стало известно, что он умер в больнице.
Названо имя убитого: Мустафа Хамад (примерно 25-30 лет).
Кроме того, сообщалось, что в Каландии были задержаны подозреваемые.
ЦАХАЛ пока не комментирует.