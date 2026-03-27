27 марта 2026
последняя новость: 05:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Прогноз погоды в Израиле на 27 марта: прохладно, местами дожди

время публикации: 27 марта 2026 г., 05:00 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 05:01
Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 27 марта, температура будет ниже среднесезонной. Ожидаются дожди на севере и в центре страны, к вечеру осадки прекратятся. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 8-13 градусов, в Тель-Авиве – 13-18, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 14-22, в Беэр-Шеве – 11-18, на побережье Мертвого моря – 15-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-18, в Ариэле – 9-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-19, на Голанских высотах – 10-17.

Температура воды на Средиземном море 18-19 градусов, высота волн 80-200 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива –юго-восточный (до 10 км/ч).

В субботу ожидается повышение температуры, переменная облачность, местами дожди. В воскресенье-четверг – дожди.

