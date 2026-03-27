Опросы четвертой недели войны: Айзенкот и Бен-Гвир укрепляют позиции

Социологические опросы, опубликованные израильскими СМИ за последние сутки, показывают определенные изменения внутри блоков при отсутствии реальных изменений в соотношении между блоками.

Партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу по версии газеты "Маарив", 12-го и 13-го каналов ИТВ набирает 25-26 мандатов, теряя позиции по сравнению с прошлой неделей. По версии "Зман Исраэль", "Ликуд", напротив, набирает дополнительный мандат и получает 29 мандатов.

Партия "Беннет-2026" Нафтали Беннета сохраняет 21 мандат у "Маарива" и 12-го канала, однако по версии 13-го канала получает лишь 18, а по версии "Зман Исраэль" – 16 мандатов.

Партия "Яшар" Гади Айзенкота продолжает укреплять позиции по всем опросам кроме 12-го канала ИТВ. По версии "Зман Исраэль", она получает 17 мандатов, "Маарив" и 13-й канал ИТВ дают ей 13 мандатов, 12-й канал – 11 мандатов.

"Демократим" Яира Голана получают 10-11 мандатов по версиям "Маарива" и 12-го канала, однако 13-й канал и "Зман Исраэль" дают им лишь 7-8 мандатов.

"Оцма Йегудит" Итамара Бен-Гвира укрепляется, получая 9-10 мандатов прибавляет относительно прошлой недели: 9-10 мандатов по версиям "Маарива", 12-го и 13-го каналов. "Зман Исраэль" дает ей 7 мандатов.

У "Еш Атид" Яира Лапида – 7 мандатов по версиям "Маарива", 12-го и 13-го каналов и 6 по версии "Зман Исраэль".

НДИ сохраняет 8-10 мандатов по всем версиям.

Опрос 13-го канала ИТВ показывает, что "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича преодолевает электоральный барьер.

Арабские партии сохраняют стабильные 10-12 мандатов во всех опросах.

В соотношении блоков коалиция набирает 50 мандатов по версии "Маарива", 52 мандата по версии 12-го канала ИТВ, 53 мандата по версии "Зман Исраэль", 55 мандатов по версии 13-го канала ИТВ.

Опрос 14-го канала ИТВ рисует диаметрально противоположную картину. Согласно этому каналу, "Ликуд" набирает 35 мандатов, "Яшар" – 11 мандатов, "Беннет-2026", "Демократим" и ШАС – по 10 мандатов, "Яадут а-Тора" – 9 мандатов, НДИ – 8 мандатов, "Оцма Йегудит" – 7 мандатов, "Еш Атид" и "Ционут Датит" – по 4 мандата. Как следствие, коалиция набирает по этому опросу 65 мандатов.