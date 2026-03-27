27 марта 2026
27 марта 2026
|
27 марта 2026
|
последняя новость: 09:37
27 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Водитель, решивший отомстить за штраф в 100 шекелей, заплатит 250 тысяч шекелей

Судебные решения
Скандалы
время публикации: 27 марта 2026 г., 08:54 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 09:06
Водитель, решивший отомстить инспектору за штраф в 100 шекелей, заплатит 250 тысяч шекелей
Житель Рамат а-Шарона, получивший штраф за неоплату парковки на сумму 100 шекелей, через суд добился его отмены, сумев доказать, что он активировал платежное приложение.

Однако на этом он решил не останавливаться, а начал кампанию по преследованию адвоката, представлявшей в суде интересы муниципалитета.

Как сообщает 12-й канал ИТВ, его "крестовый поход" включал в себя не только попытку добиться через суд увольнения адвоката за дачу ложных показаний, иск в суд по мелким искам, жалобу в комитет по этике в коллегию адвокатов и жалобу омбудсмену по надзору за государственными представителями в судах, но и персональное преследование.

Водитель начал слать адвокату письма на электронную почту, завел платную страницу в Facebook, где распространял публикации о том, что она лжет и что ей нет места на государственной службе, отправлял ей сообщения в WhatsApp, предлагал ей "купить пистолет и застрелиться".

Также он рассылал письма сотрудникам и руководителям мэрии Рамат а-Шарона, в которых утверждал, что "человеку с таким низким моральным уровнем нет места на государственной службе в представительной должности", и призывал адресатов "объединиться и создать надлежащее общественное и социальное давление, чтобы вынудить её уйти в отставку уже сегодня".

После того, как он начал преследовать отца адвоката, та подала в суд иск о клевете.

Суд постановил, что преследователь, начавший свою кампанию из-за 100 шекелей, заплатит ей 250 тысяч шекелей компенсации.

Израиль
