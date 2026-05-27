Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 27 мая, температура существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 13-25 градуса, в Тель-Авиве – 19-25, в Хайфе – 19-24, в Эйлате – 22-34, в Беэр-Шеве – 16-28, на побережье Мертвого моря – 22-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-25, в Ариэле – 15-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-30, на Голанских высотах – 14-32.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В четверг-пятницу – переменная облачность, температура без существенных изменений. В субботу-понедельник ожидается небольшое повышение температуры. Во вторник – без существенных изменений.