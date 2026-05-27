Предуведомление и тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях: ракетный обстрел

В 3:37 27 мая тревога "Цева адом" прозвучала в Кирьят-Шмоне и окрестностях. Зафиксирован ракетный обстрел.

В 3:35 Командование тыла, согласно новым правилам, установленным по угрозам из Ливана, дало предуведомление, которое получили все, у кого приложение "Цева адом" было установлено в том числе по Кирьят-Шмоне.

ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел со стороны Ливана, сообщив, что ракета упала на открытой местности. Пострадавших нет.