27 мая 2026
последняя новость: 06:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Евреи, мусульмане и христиане провели в Нью-Йорке акцию протеста против действий Мамдани

время публикации: 27 мая 2026 г., 02:28 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 05:25
Евреи, мусульмане и христиане провели в Нью-Йорке акцию протеста против действий Мамдани
AP Photo/Andres Kudacki

В Нью-Йорке представители еврейских, мусульманских и христианских организаций провели совместную акцию протеста на Манхэттене, около официальной резиденции мэра города Зохрана Мамдани.

Как отмечают организаторы, это первая подобная межконфессиональная акция у резиденции мэра.

Протест был организован движением Jewish Women совместно с умеренными мусульманскими организациями на фоне растущей критики в адрес Мамдани из-за его позиции по Израилю и еврейским организациям.

Участники акции обвиняют мэра в продвижении законодательства против еврейских некоммерческих организаций, публикации официального видео ко "Дню Накбы" и отказе участвовать в ежегодном марше в поддержку Израиля.

Президент American Muslim & Multifaith Women's Empowerment Council Анила Али, участвующая в акции, заявила: "Когда Мамдани занимает этот пост, мы чувствуем, что нашу религию снова похитили и используют исламисты".

