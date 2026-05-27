x
27 мая 2026
|
последняя новость: 06:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 мая 2026
|
27 мая 2026
|
последняя новость: 06:18
27 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Нью-Йорке было совершено нападение на бейгельную, принадлежащую израильтянке

Расследование
Нью-Йорк
время публикации: 27 мая 2026 г., 03:46 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 05:10
В Нью-Йорке было совершено нападение на бейгельную, принадлежащую израильтянке
AP Photo/Yuki Iwamura

Полиция Нью-Йорка расследует как возможное преступление на почве ненависти нападение на израильскую бейгельную Bagels & Co в районе Куинс.

По сообщениям местных источников, неизвестный в традиционной мусульманской одежде около пяти минут громил заведение, принадлежащее израильской предпринимательнице Хиле Ашкенази: камеры наблюдения зафиксировали, как он бросал в витрину и в двери цветочные горшки, стулья и столы, после чего скрылся.

Президент Ассоциации еврейских учителей Куинса Моше Сафран потребовал от мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани усилить присутствие полиции у еврейских учреждений и заявил, что "это целенаправленное нападение на еврейский бизнес является частью тревожной модели неконтролируемых преследований еврейской общины Куинса".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 мая 2026

Евреи, мусульмане и христиане провели в Нью-Йорке акцию протеста против действий Мамдани