Праймериз Демократической партии в Техасе: поражение ветерана и антисионистки

В Техасе во втором туре внутрипартийных выборов в Конгресс поражение потерпел ветеран Демократической партии Эл Грин, около 20 лет представлявший Хьюстон в Палате представителей США. По данным американских СМИ, в праймериз демократов в новом 18-м округе Техаса его победил Кристиан Менефи, уже избранный в Конгресс на дополнительных выборах после смерти Сильвестра Тернера.

Поражение Грина стало следствием нового деления округов: большая часть его прежнего 9-го округа была включена в перекроенный 18-й округ, что фактически столкнуло на праймериз двух действующих конгрессменов-демократов.

Еще один резонансный итог второго тура – поражение Морин Галиндо в 35-м округе Техаса. Галиндо, участвовавшая в праймериз демократов, ранее вызвала скандал заявлением о намерении превратить центр содержания мигрантов Карнес в "тюрьму для американских сионистов". Ее высказывания осудили как демократы, так и республиканцы. Во втором туре она уступила Джонни Гарсии, которого поддержали лидеры Демократической партии.