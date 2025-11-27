x
27 ноября 2025
27 ноября 2025
27 ноября 2025
27 ноября 2025
Израиль

Кризис на границе: несколько израильтян проникли на территорию Сирии

Сирия
время публикации: 27 ноября 2025 г., 17:34 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 17:34
Кризис на границе: несколько израильтян проникли на территорию Сирии
Michael Giladi/Flash90

Несколько граждан Израиля – евреев – проникли ранее в четверг на территорию Сирии в районе Бир-Аджама (черкесская деревня на Голанских высотах). Речь не идет о случайном пересечении границы: израильтяне разрушили пограничное заграждение, а также вступили в конфликт с обеспечивающими безопасность границы военнослужащими.

Бойцы ЦАХАЛа были вынуждены отправиться на преследование нарушителей, вскоре нарушители были задержаны и возвращены в Израиль, где их передали в руки представителей полиции.

Израиль
