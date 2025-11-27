Кризис на границе: несколько израильтян проникли на территорию Сирии
Несколько граждан Израиля – евреев – проникли ранее в четверг на территорию Сирии в районе Бир-Аджама (черкесская деревня на Голанских высотах). Речь не идет о случайном пересечении границы: израильтяне разрушили пограничное заграждение, а также вступили в конфликт с обеспечивающими безопасность границы военнослужащими.
Бойцы ЦАХАЛа были вынуждены отправиться на преследование нарушителей, вскоре нарушители были задержаны и возвращены в Израиль, где их передали в руки представителей полиции.