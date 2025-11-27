Бисмут представил проект закона о призыве: служба в "Шерут леуми" внесена в квоту "харедим"

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам и обороне Боаз Бисмут разослал проект закона о призыве ультрарелигиозных молодых людей. Законопроект прошел значительные изменения и сразу же вызвал резкую критику как со стороны оппозиции, так и со стороны некоторых представителей коалиции.

Прежний председатель комиссии Юлий Эдельштейн, которому его "негибкость" в отношении призыва "харедим" стоила этого поста, назвал представленный Бисмутом законопроект "очередной политической заплаткой вместо исторического закона", который необходим стране. В оппозиции назвали законопроект "узакониванием уклонения от призыва".

Глава правительства Биньямин Нетаниягу накануне дал "зеленый свет" на продвижение закона о призыве – после того, как на него согласились представители ультрарелигиозных партий.

Как отмечает 12 канал ИТВ, из законопроекта исчезла обязательная квота новобранцев–"харедим", которые должны будут отправляться в боевые войска, вместо нее появилось утверждение, что так называемая "национальная служба" ("шерут леуми" – гражданская служба) будет входить в общую квоту ультрарелигиозных призывников.

Существенно смягчены и санкции – вместо запрета на выдачу водительских прав и запрета на выезд из страны для ультраортодоксов призывного возраста (до 26 лет) этот срок сокращен до 23-летнего возраста.

Комиссия по иностранным делам и обороне приступит к обсуждению законопроекта о призыве уже в начале следующей недели, заседания назначены на понедельник и на вторник.