x
27 ноября 2025
|
последняя новость: 17:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 ноября 2025
|
27 ноября 2025
|
последняя новость: 17:13
27 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бисмут представил проект закона о призыве: служба в "Шерут леуми" внесена в квоту "харедим"

Законы
Призыв ультраортодоксов
Кнессет
Коалиция
Оппозиция
время публикации: 27 ноября 2025 г., 17:13 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 17:25
Бисмут представил проект закона о призыве: служба в "Шерут леуми" внесена в квоту "харедим"
Chaim Goldberg/Flash90

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам и обороне Боаз Бисмут разослал проект закона о призыве ультрарелигиозных молодых людей. Законопроект прошел значительные изменения и сразу же вызвал резкую критику как со стороны оппозиции, так и со стороны некоторых представителей коалиции.

Прежний председатель комиссии Юлий Эдельштейн, которому его "негибкость" в отношении призыва "харедим" стоила этого поста, назвал представленный Бисмутом законопроект "очередной политической заплаткой вместо исторического закона", который необходим стране. В оппозиции назвали законопроект "узакониванием уклонения от призыва".

Глава правительства Биньямин Нетаниягу накануне дал "зеленый свет" на продвижение закона о призыве – после того, как на него согласились представители ультрарелигиозных партий.

Как отмечает 12 канал ИТВ, из законопроекта исчезла обязательная квота новобранцев–"харедим", которые должны будут отправляться в боевые войска, вместо нее появилось утверждение, что так называемая "национальная служба" ("шерут леуми" – гражданская служба) будет входить в общую квоту ультрарелигиозных призывников.

Существенно смягчены и санкции – вместо запрета на выдачу водительских прав и запрета на выезд из страны для ультраортодоксов призывного возраста (до 26 лет) этот срок сокращен до 23-летнего возраста.

Комиссия по иностранным делам и обороне приступит к обсуждению законопроекта о призыве уже в начале следующей недели, заседания назначены на понедельник и на вторник.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 ноября 2025

Семьи погибших солдат потребовали от Смотрича голосовать против закона "об уклонении от армии"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 ноября 2025

"Кан": Нетаниягу дал добро на продвижение закона о призыве
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 ноября 2025

Кнессет одобрил передачу "свободных" министерских портфелей Нетаниягу, Левину и Кацу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 ноября 2025

Закон о призыве или выборы, комиссия по расследованию и генералы в политике. Итоги недели