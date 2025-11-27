ЦАХАЛ подтвердил: на юге Ливана были атакованы военные объекты "Хизбаллы". Видео
время публикации: 27 ноября 2025 г., 15:08 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 15:27
ЦАХАЛ подтвердил, что днем 27 ноября израильские ВВС атаковали террористическую инфраструктуру "Хизбаллы" в нескольких районах на юге Ливана.
Сообщается, что были атакованы пусковые площадки, склад с оружием, военные позиции.
"Наличие инфраструктуры и деятельность террористической организации "Хизбалла" в этих районах являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивает ЦАХАЛ.