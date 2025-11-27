x
27 ноября 2025
|
последняя новость: 15:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 ноября 2025
|
27 ноября 2025
|
последняя новость: 15:42
27 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил: на юге Ливана были атакованы военные объекты "Хизбаллы". Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 27 ноября 2025 г., 15:08 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 15:27
ЦАХАЛ подтвердил: на юге Ливана были атакованы военные объекты "Хизбаллы"
Ayal Margolin/Flash90

ЦАХАЛ подтвердил, что днем 27 ноября израильские ВВС атаковали террористическую инфраструктуру "Хизбаллы" в нескольких районах на юге Ливана.

Сообщается, что были атакованы пусковые площадки, склад с оружием, военные позиции.

"Наличие инфраструктуры и деятельность террористической организации "Хизбалла" в этих районах являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивает ЦАХАЛ.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook