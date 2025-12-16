Из-за угрозы затоплений с 22:00 будет перекрыто 40-е шоссе возле Мицпе-Рамона

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в связи с неблагоприятными погодными условиями и угрозой затоплений после 22:00 будет перекрыто 40-е шоссе на участке между Мицпе-Рамоном и перекрестком Цихор.

Вечером 16 декабря метеорологическая служба опубликовала "желтое" предупреждение об угрозе затопления в районе Иудейской пустыни, в восточных районах Негева, на севере пустыни Арава, а также в районе Мертвого моря.