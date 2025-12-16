x
16 декабря 2025
Израиль

СМИ: в Беэр-Шеве мужчина пытался похитить девочку. Полиция проверяет связь с делом Айманут Касау

Полиция
время публикации: 16 декабря 2025 г., 20:51 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 21:02
David Cohen/Flash90

По информации телеканала "Кешет-12", вчера в Беэр-Шеве была предпринята попытка похищения девочки. Девочке удалось убежать. Происходящее было запечатлено камерой наблюдения, установленной соседями.

В вечернем выпуске новостей телеканал показал видео с камеры. На нем можно увидеть со спины мужчину в белой одежде и в белой кипе. Он стучит в дверь квартиры, а когда ему открывают, пытается войти и схватить девочку, после чего он убегает.

По информации "Кешет-12", речь идет об одной из подруг Айманут Касау. Ее семья жила в Цфате и переехала в Беэр-Шеву после закрытия там центра абсорбции.

По предварительным данным, мужчина, запечатленный на видео, знаком с семьей этой девочки, а также с семьей Айманут Касау.

Телеканал передал, что полиция проверяет связь этого инцидента с делом об исчезновении Айманут Касау.

Ранее пресс-служба полиции передала, что генеральный инспектор полиции Даниэль Леви распорядился передать дальнейшее расследование об исчезновении Айманут Касау подразделению "ЛАХАВ 433".

9-летняя Айманут Касау жила в Цфате. Последний раз ее видели на улице ЦАХАЛ в 19:30 25 февраля 2024 года. Ее отец утверждает, что за несколько дней до исчезновения была предпринята попытка ее похитить. О попытке похищения он узнал со слов детей, находившихся на детской площадке. По их словам, Айманут пытался похитить мужчина, одетый как религиозный еврей.

Израиль
