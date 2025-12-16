Евролига. "Маккаби" победил в Дубае
время публикации: 16 декабря 2025 г., 20:12 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 20:19
В матче шестнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил в гостях "Дубай" 97:95.
Впервые в сезоне "Маккаби" одержал в Евролиге три победы подряд.
Хозяева выиграли первую четверть 30:23 и первую половину 52:51.
В третьей четверти "Маккаби" перехватил инициативу. После 30 минут 79:66.
На последней минуте гости вели в счете +6, и едва не упустили победу.
Разыгрывающий "Дубая" Маккинли Райт набрал 26 очков, сделал 7 подборов и 10 передач.
Джайлен Хоард (Маккаюи) набрал 21 очко и сделал 6 подборов.
