Евролига. "Маккаби" победил в Дубае

В матче шестнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил в гостях "Дубай" 97:95.

Впервые в сезоне "Маккаби" одержал в Евролиге три победы подряд.

Хозяева выиграли первую четверть 30:23 и первую половину 52:51.

В третьей четверти "Маккаби" перехватил инициативу. После 30 минут 79:66.

На последней минуте гости вели в счете +6, и едва не упустили победу.

Разыгрывающий "Дубая" Маккинли Райт набрал 26 очков, сделал 7 подборов и 10 передач.

Джайлен Хоард (Маккаюи) набрал 21 очко и сделал 6 подборов.