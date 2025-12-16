Шоколадная война: торговые сети снизили вдвое цены на стандартные плитки

Сразу несколько торговых сетей в Израиле объявили о резком снижении цен на стандартные плитки шоколада.

Базовые сорта "Коровы" производства компаний "Элит", "Милка" и собственных брендов продаются сейчас в зависимости от сети по 4-5 шекелей за плитку вместо 8-10 шекелей, а сорта с различными наполнителями – по 7-8 шекелей вместо 15-20 шекелей.

Следует отметить, что за последний год мировые цены на какао снизились вдвое от пиковых значений, хотя все еще остаются вдвое выше цен двухлетней давности.