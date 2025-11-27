Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 27 ноября, температура повысится и будет выше среднесезонной. Солнечно. Без осадков. Сильный восточный ветер в горных районах.

В Иерусалиме – 12-22 градусов, в Тель-Авиве – 14-27, в Хайфе – 16-25, в Эйлате – 17-29, в Беэр-Шеве – 14-26, на побережье Мертвого моря – 18-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-25, в Ариэле – 12-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-25, на Голанских высотах – 12-22.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 10 км/ч).

В пятницу-субботу температура немного понизится, переменная облачность. В воскресенье местами дожди.