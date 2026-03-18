18 марта 2026
последняя новость: 02:40
18 марта 2026
18 марта 2026
последняя новость: 02:40
18 марта 2026
Ближний Восток

США нанесли удары 5000-фунтовыми бомбами по иранским ракетным объектам у Ормузского пролива

Война с Ираном
Centcom
время публикации: 18 марта 2026 г., 01:28 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 01:34
США нанесли удары 5000-фунтовыми бомбами по иранским ракетным объектам у Ормузского пролива
CENTCOM

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что несколько часов назад американские силы применили несколько 5000-фунтовых проникающих боеприпасов по укрепленным иранским ракетным объектам на побережье Ирана вблизи Ормузского пролива (5000 фунтов – около 2,3 тонны).

В заявлении CENTCOM сказано, что на этих позициях находились противокорабельные крылатые ракеты, которые представляли угрозу для международного судоходства в проливе.

Удар стал частью продолжающейся американской операции против иранской военной инфраструктуры, связанной с угрозами судоходству в районе Ормузского пролива.

Ранее CENTCOM сообщал об уничтожении 16 иранских минных заградителей у пролива. Армия США также нанесла удары более чем по 90 военным целям на иранском острове Харг (Харк), включая хранилища морских мин и ракетные бункеры.

