США нанесли удары 5000-фунтовыми бомбами по иранским ракетным объектам у Ормузского пролива

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что несколько часов назад американские силы применили несколько 5000-фунтовых проникающих боеприпасов по укрепленным иранским ракетным объектам на побережье Ирана вблизи Ормузского пролива (5000 фунтов – около 2,3 тонны).

В заявлении CENTCOM сказано, что на этих позициях находились противокорабельные крылатые ракеты, которые представляли угрозу для международного судоходства в проливе.

Удар стал частью продолжающейся американской операции против иранской военной инфраструктуры, связанной с угрозами судоходству в районе Ормузского пролива.

Ранее CENTCOM сообщал об уничтожении 16 иранских минных заградителей у пролива. Армия США также нанесла удары более чем по 90 военным целям на иранском острове Харг (Харк), включая хранилища морских мин и ракетные бункеры.