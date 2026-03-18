Последствия ракетного обстрела из Ирана: в Рамат-Гане двое погибших

Около полуночи из Ирана в сторону Израиля были запущены ракеты. "Корпус стражей исламской революции" объявил об акции мести за смерть Али Лариджани.

В 00:15 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Иерусалиме, Иудее, Иудейской низменности, районе Мертвого моря, Самарии, Лахише. В 00:18 сирены прозвучали в Гуш-Дане, а-Шароне, Ярконе, Шфеле, Самарии. В 00:29 сирены прозвучали в Иерусалиме, Иудее, Иудейской низменности, Самарии, районе Мертвого моря, Лахише.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщала о двух тяжелораненых в центре Израиля после ракетного обстрела из Ирана. Позже было объявлено, что два человека погибли в Рамат-Гане, где в результате обстрела в значительной степени было разрушено здание.

Погибли пожилые мужчина и женщина (примерно 70 лет).

Полиция Израиля дополняет: пять человек получили легкие ранения.

МАДА: один человек получил легкие ранения в Бней-Браке, трое – в Кафр-Касеме.

Также, как сообщают спасательные службы, значительный ущерб был причинен железнодорожной станции Савидор-Мерказ.

Информация уточняется.