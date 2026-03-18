Сирены в Иерусалиме и центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана
время публикации: 18 марта 2026 г., 00:32 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 00:58
В 00:15 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Иерусалиме, Иудее, Иудейской низменности, районе Мертвого моря, Самарии, Лахише.
В 00:18 сирены прозвучали в Гуш-Дане, а-Шароне, Ярконе, Шфеле, Самарии.
В 00:29 сирены прозвучали в Иерусалиме, Иудее, Иудейской низменности, Самарии, районе Мертвого моря, Лахише.
Подтвержден ракетный обстрел из Ирана.
Зафиксированы падения фрагментов ракет-перехватчиков на школьный двор в Иерусалиме и в Рамат-Гане.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о двух тяжелораненых в центре Израиля после ракетного обстрела из Ирана. Позже было уточнено: в Рамат-Гане двое раненых в критическом состоянии.
Полиция Израиля дополняет: пять человек получили легкие ранения.
Информация уточняется.