18 марта 2026
Израиль

Сирены в Иерусалиме и центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана

Война с Ираном
Цева адом
время публикации: 18 марта 2026 г., 00:32 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 00:58
Сирены в Иерусалиме и Лахише
Yossi Aloni/Flash90
Пресс-служба МАДА

В 00:15 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Иерусалиме, Иудее, Иудейской низменности, районе Мертвого моря, Самарии, Лахише.

В 00:18 сирены прозвучали в Гуш-Дане, а-Шароне, Ярконе, Шфеле, Самарии.

В 00:29 сирены прозвучали в Иерусалиме, Иудее, Иудейской низменности, Самарии, районе Мертвого моря, Лахише.

Подтвержден ракетный обстрел из Ирана.

Зафиксированы падения фрагментов ракет-перехватчиков на школьный двор в Иерусалиме и в Рамат-Гане.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о двух тяжелораненых в центре Израиля после ракетного обстрела из Ирана. Позже было уточнено: в Рамат-Гане двое раненых в критическом состоянии.

Полиция Израиля дополняет: пять человек получили легкие ранения.

Информация уточняется.

