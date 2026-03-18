18 марта 2026
Израиль

Падение ракеты-перехватчика в Тель-Авиве: причинен ущерб станции, приостановлено ж/д сообщение

время публикации: 18 марта 2026 г., 01:17 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 01:23
В результате падения ракеты-перехватчика значительный ущерб был причинен железнодорожной станции Савидор-Мерказ в Тель-Авиве. Повреждены платформы. О пострадавших не сообщается.

Компания "Ракевет Исраэль" сообщила о временной приостановке железнодорожного сообщения по всей стране.

Для пассажиров организованы подвозки между станциями Герцлия, Тель-Авив – Савидор Мерказ и аэропорт Бен-Гурион.

