Падение ракеты-перехватчика в Тель-Авиве: причинен ущерб станции, приостановлено ж/д сообщение

В результате падения ракеты-перехватчика значительный ущерб был причинен железнодорожной станции Савидор-Мерказ в Тель-Авиве. Повреждены платформы. О пострадавших не сообщается.

Компания "Ракевет Исраэль" сообщила о временной приостановке железнодорожного сообщения по всей стране.

Для пассажиров организованы подвозки между станциями Герцлия, Тель-Авив – Савидор Мерказ и аэропорт Бен-Гурион.