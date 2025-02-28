Отчет ЦАХАЛа: три волны нападения на Израиль, 5600 боевиков

Согласно внутреннему расследованию ЦАХАЛа, выдержки из которого публикует Walla, накануне "черной субботы", в пятницу 6 октября, ХАМАС активно готовился к началу нападения – и это оказалось неизвестно израильским войскам.

И если самым худшим сценарием в штабе Южного военного округа называли одновременное проникновение до 70 вооруженных террористов – ранним утром в субботу, 7 октября 2023 года, в Израиль вошли 5600 боевиков, они проникли на территорию Израиля через 114 проходов в разделительном заграждении.

Если о принятии решения о начале операции "Иерихонская стена" в конце сентября знали лишь избранные, в пятницу круг посвященных многократно расширился, по иерархии ХАМАСа передавались приказы о готовности к началу нападения. В Израиле об этом узнали лишь спустя много часов: среди тех, кто получал приказы в ХАМАСе, не оказалось информаторов, и АМАН и ШАБАК не обнаружили начало нападения заранее.

В соответствии с отчетом, в "черную субботу" 7 октября были убиты 1320 гражданских лиц и 457 сотрудников служб безопасности. 251 человек был похищен.

Проникновение террористов в Израиль началось с юга на север через 114 проходов: 77 проломов в разделительном заграждении и 37 ворот, которые были открыты при помощи взрывных устройств или снесены бульдозерами.

Первая волна атаки началась в 6:30. В ней участвовали 1175 боевиков "Нухбы" из 20 батальонов, которые выступали под поддержкой массированного ракетного обстрела. В первую волну атаки, длившуюся до 7:00, в сторону Израиля были запущены 1406 ракет, которые были заранее настроены на армейские позиции и стратегические объекты, полицейский участок в Сдероте и базу подразделения 8200, а также штаб дивизии "Газа" в Реим.

Вторая волна атаки началась в 7:00 и длилась до 9:00, в ней участвовали 660 боевиков из 14 батальонов. За время второй волны атаки по Израилю было запущено 937 ракет, направленные на Ашкелон, Сдерот, Нетивот, Офаким, Беэр-Шеву, а также направленные на базы ВВС ЦАХАЛа "Неватим", "Хацерим" и "Тель-Ноф". На этом этапе террористы ХАМАСа начали захватывать центральные перекрестки в приграничной зоне, обстреливая транспорт.

В третьей волне атаки, длившейся с 9:00 до 16:00, участвовали 1320 боевиков ХАМАСа, включая 435 боевиков спецназа ХАМАСа "Нухба", 500 боевиков "Исламского джихада" и примкнувшие к ним вооруженные боевики. При этом в отчете указано – ХАМАС не планировал третью волну атаки, она была произведена спонтанно на основании оперативной возможности из-за неожиданной легкости проникновения.

За первые три дня по Израилю было запущено 4694 ракеты и минометных снаряда, большинство из них выпущены в первый день – 7 октября 2023 года произведено 3803 запуска, 8 октября – 405 запусков, 9 октября – 486 запусков.