x
01 марта 2026
|
последняя новость: 00:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 марта 2026
|
01 марта 2026
|
последняя новость: 00:36
01 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп об операции против Ирана: "Столько, сколько захотим"

Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 01 марта 2026 г., 00:31 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 00:34
Трамп об операции против Ирана: "Столько, сколько захотим"
AP Photo/Michael Gonzalez

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC заявил, что военная кампания против Ирана будет продолжаться "столько, сколько мы захотим". По его словам, уже нанесен "очень большой ущерб", а Иран выглядит "неспособным" эффективно противостоять.

Трамп также сказал, что в результате ударов "погибло много их лидеров", назвав атаку "очень мощной".

Отвечая на вопрос, кто станет следующим лидером Ирана, Трамп заявил: "У нас есть очень хорошее представление". Однако не уточнил, кого именно имеет в виду.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 марта 2026

Трамп заявил о гибели Хаменеи, "одного из самых злых людей в истории"