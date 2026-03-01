Трамп об операции против Ирана: "Столько, сколько захотим"

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC заявил, что военная кампания против Ирана будет продолжаться "столько, сколько мы захотим". По его словам, уже нанесен "очень большой ущерб", а Иран выглядит "неспособным" эффективно противостоять.

Трамп также сказал, что в результате ударов "погибло много их лидеров", назвав атаку "очень мощной".

Отвечая на вопрос, кто станет следующим лидером Ирана, Трамп заявил: "У нас есть очень хорошее представление". Однако не уточнил, кого именно имеет в виду.