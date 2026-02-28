Reuters: в Белом доме заявили, что предлагали Ирану "бесплатное ядерное топливо"

Высокопоставленный представитель администрации президента США Дональда Трампа сообщил агентству Reuters, что у Вашингтона "были признаки", указывавшие на намерение Ирана совершить атаку. По словам источника, на фоне этих оценок и хода переговоров Белый дом пришел к выводу, что у президента "не осталось выбора".

Тот же чиновник заявил, что Иран отказывался обсуждать в переговорном формате программу баллистических ракет и тему региональных "прокси" (вооруженных группировок, поддерживаемых Тегераном). Ранее иранские представители публично подчеркивали, что ракетная программа не является предметом переговоров, тогда как США добивались более широкого пакета условий.

Источник Reuters утверждает, что США предлагали Ирану обеспечение "ядерным топливом" на постоянной основе, включая вариант "бесплатных поставок", чтобы закрыть гражданские потребности – однако Тегеран, по его словам, настаивал на сохранении собственной способности обогащать уран.

В последние недели тема обогащения оставалась ключевым камнем преткновения: Вашингтон добивался прекращения обогащения на территории Ирана или жестких ограничений, а Тегеран требовал признания "права на мирное обогащение" и снятия санкций.