28 февраля 2026
Спорт

Тхэквондо. Израильтяне завоевали три медали в Болгарии

Спорт/важное
Смешанные единоборства
время публикации: 28 февраля 2026 г., 22:15 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 22:15
Тхэквондо. Израильтяне завоевали три медали в Болгарии
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Софии проходит турнир по тхэквондо Bulgarian Open 2026, в котором приняли участие 374 спортсмена.

Израильские кадеты и юниоры завоевали три медали.

Михаль Менахем (кадеты, до 44 кг) завоевала бронзовую медаль.

Две медали были завоеваны в соревнованиях юниоров: Йоав Драхман (весовая категория до 55 кг) стал победителем турнира.

Шир Бельчер (весовая категория до 42 кг) завоевала серебряную медаль.

Спорт
