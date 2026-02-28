Тхэквондо. Израильтяне завоевали три медали в Болгарии

В Софии проходит турнир по тхэквондо Bulgarian Open 2026, в котором приняли участие 374 спортсмена.

Израильские кадеты и юниоры завоевали три медали.

Михаль Менахем (кадеты, до 44 кг) завоевала бронзовую медаль.

Две медали были завоеваны в соревнованиях юниоров: Йоав Драхман (весовая категория до 55 кг) стал победителем турнира.

Шир Бельчер (весовая категория до 42 кг) завоевала серебряную медаль.