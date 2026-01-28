Состоялась рабочая встреча главы ШАБАКа и начальника генштаба ЦАХАЛа

В штаб-квартире ШАБАКа состоялась встреча главы Службы общей безопасности Давида Зини и начальника Генштаба Эяля Замира.

В совместном заявлении пресс-служб двух ведомств говорится, что на встрече обсуждалось продолжение сотрудничества на различных направлениях – в секторе Газы, в Иудее и Самарии и на границах Израиля. Кроме того, Зини и Замир обсудили задачи, стоящие перед организациями в этот чувствительный период.

Зини и Замир также встретились с членами штабного форума ШАБАКа для обсуждения ситуации в сфере безопасности и взаимодействия между организациями.