x
28 января 2026
|
последняя новость: 19:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 января 2026
|
28 января 2026
|
последняя новость: 19:12
28 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Состоялась рабочая встреча главы ШАБАКа и начальника генштаба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ
ШАБАК
время публикации: 28 января 2026 г., 18:02 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 18:02
Состоялась рабочая встреча главы ШАБАКа и начальника генштаба ЦАХАЛа
Пресс-служба ШАБАКа

В штаб-квартире ШАБАКа состоялась встреча главы Службы общей безопасности Давида Зини и начальника Генштаба Эяля Замира.

В совместном заявлении пресс-служб двух ведомств говорится, что на встрече обсуждалось продолжение сотрудничества на различных направлениях – в секторе Газы, в Иудее и Самарии и на границах Израиля. Кроме того, Зини и Замир обсудили задачи, стоящие перед организациями в этот чувствительный период.

Зини и Замир также встретились с членами штабного форума ШАБАКа для обсуждения ситуации в сфере безопасности и взаимодействия между организациями.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 января 2026

840-й день войны: действия в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 января 2026

Завершена масштабная антитеррористическая операция в Хевроне
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 января 2026

Около Туль-Карема арестован террорист, производивший взрывчатку