ЦАХАЛ: к югу от Хеврона ликвидирован террорист с "коктейлем Молотова" и обезврежен камнеметатель
время публикации: 28 января 2026 г., 17:37 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 17:37
После проведения расследования ЦАХАЛ сообщил о том, что в районе Дахарии, к югу от Хеврона, израильские военные ликвидировали террориста, готовившегося бросить в них бутылку с зажигательной смесью.
В другом случае военнослужащие открыли огонь в сторону камнеметателя, ранив его.
Оба инцидента произошли во вторник, 27 января, во время оперативной деятельности ЦАХАЛа в зоне ответственности бригады "Иегуда". Никто из военных не пострадал.