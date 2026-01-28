ЦАХАЛ: к югу от Хеврона ликвидирован террорист с "коктейлем Молотова" и обезврежен камнеметатель

После проведения расследования ЦАХАЛ сообщил о том, что в районе Дахарии, к югу от Хеврона, израильские военные ликвидировали террориста, готовившегося бросить в них бутылку с зажигательной смесью.

В другом случае военнослужащие открыли огонь в сторону камнеметателя, ранив его.

Оба инцидента произошли во вторник, 27 января, во время оперативной деятельности ЦАХАЛа в зоне ответственности бригады "Иегуда". Никто из военных не пострадал.